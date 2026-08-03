[헤럴드경제=차민주 기자] #. “대전 ○○○ 아파트 84㎡는 최근 4주간 2억1000만원에서 1억9500만원으로 낮아졌어요.”

네이버 검색창에 대전의 한 아파트 단지명을 입력하자 인공지능(AI)이 알려준 가격 변화다. 부동산 정보, 검색에 특화된 AI가 찾아낸 검색 결과다. 부동산 폭등 속에서, 가격이 하락한 전국의 아파트 정보까지 찾아 볼 수 있다.

네이버가 이달부터 본격적으로 ‘부동산 특화’ AI 검색 서비스를 선보인다. 현재 네이버 검색창에 전국 아파트명을 검색하면 AI 요약 서비스인 ‘AI 브리핑’을 통해 해당 단지에 대한 최신 동향을 얻을 수 있다. 이달 중순에는 대화형 AI 검색 서비스 ‘AI탭’에 부동산 AI 에이전트를 탑재해 이용자의 조건에 맞춘 매물 탐색과 비교 기능을 제공할 예정이다.

3일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 이달부터 부동산 분야에 특화한 AI 검색 서비스를 선보인다.

우선 네이버는 지난 31일부터 포털 검색창에 전국 아파트명을 검색하면 시세부터 차트, 매물까지 여러 정보 한 눈에 확인할 수 있는 검색 서비스를 도입했다. AI 브리핑을 활용해 단지에 대한 최신 동향도 분석해준다.

네이버는 이달부터 본격적으로 부동산 등 분야별로 특화한 AI 검색을 선보이겠단 입장이다. 이달 중순에는 AI 브리핑 뿐만 아니라 AI탭에 부동산 서비스를 결합한 기능을 공개할 예정이다. 네이버 관계자는 “부동산은 네이버가 선제적으로 서비스를 구축한 영역으로, 타사와 차별화한 데이터를 가지고 있다”며 “이달 중순에는 부동산 특화 AI 에이전트를 AI탭에 선보이는 등 분야별 특화 검색 서비스를 고도화하겠다”고 했다.

실제 부동산은 네이버가 장기간 축적한 데이터와 서비스 경쟁력을 활용할 수 있는 대표적인 분야로 꼽힌다. 네이버는 2000년대 초반부터 20년 이상 단지 정보와 시세, 실거래가, 매물 등 부동산 관련 데이터를 검색 서비스와 연계해 제공해 왔다. 범용 AI 검색 기술을 넘어, 자사가 확보한 전문 데이터를 AI탭과 AI 브리핑에 결합해 차별화에 나선 것으로 풀이된다.

반면 경쟁사인 다음은 지난해 4월 부동산 서비스를 공식적으로 종료했다. 다음 또한 AI 스타트업 업스테이지에게 인수된 이후 AI 검색 서비스를 고도화하는 데 집중하고 있으나, 부동산 검색에 활용할 데이터 기반이 제한적이라는 해석이 나온다.

올해 부동산을 포함해 쇼핑, 플레이스 등 분야별 특화 검색 경험을 선보이겠다는 네이버의 계획이 구체화하고 있다. 한승균 네이버 AI 검색 리더는 지난달 열린 ‘AI 검색 테크 딥톡’에서 “이번 3분기부터 AI탭에 AI브리핑과 스마트렌즈를 연동하고 부동산 특화 검색 서비스를 탑재할 것”이라고 언급하기도 했다.