[헤럴드경제=민성기 기자] 정지선 셰프가 장기 근속 직원들에게 고급 세단과 명품 가방을 선물한다고 밝혔다.

2일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 정지선이 직원들을 위한 복지를 공개하는 모습이 전파를 탔다.

이날 직원들이 늘어난 업무에 비해 일손이 부족하다는 불만을 털어놓자, 정지선은 자신도 직원들에게 제공하는 복지를 이야기하겠다며 입을 열었다.

정지선은 “오래 근무한 직원들에게는 복지가 좋다”며 장기 근속자에게 고급 세단을 선물한다고 밝혔다. 최근에도 직원 5명이 자동차를 받았다고 말해 출연진을 놀라게 했다.

자동차 유지비가 부담스러운 직원에게는 본인이 원하는 명품 가방을 대신 선물한다고 했다. 실제로 일부 직원들은 자동차와 명품 가방 가운데 원하는 품목을 선택해 받았다고 전했다.

정지선은 분기별 인센티브 제도도 운영하고 있다고 밝혔다. 매출에 따라 3개월마다 직원들에게 인센티브를 지급하며, 관리자는 일반 직원보다 더 많은 금액을 받는다고 설명했다.

MC들은 정지선의 직원 복지에 대해 듣더니 직원들에게 동기 부여가 될 것 같다며 복지가 너무 좋다고 입을 모았다.

정지선은 특히 외국 행사에 같이 나가는 경우 비행기 티켓값부터 시작해서 각종 비용을 다 자신이 부담한다고 했다.

특히 이날 정지선은 솔로인 직원들을 위해 “소개팅을 해주겠다”며 또 다른 파격적인 복지를 제안해 시선을 끌기도 했다.

한편 정지선은 국내 대표 중식 셰프 중 한 명으로, 2024년 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연해 인기를 얻었다.