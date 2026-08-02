[헤럴드경제=박영훈 기자] “BTS 믿었다가 낭패” (하이브 투자자)

41만원이 넘었던 주가가 16만원대로 추락했다. 하이브가 역사적 신저가 행진을 이어가며, 투자자들이 망연자실이다. 하이브 방시혁 의장 지분가치도 1조원 넘게 증발했다.

기업분석전문 한국CXO연구소가 최근 국내 46개 그룹 총수의 주식평가액(2분기 기준)을 조사한 결과 방시혁 하이브 의장이 감소 폭이 가장 큰 것으로 나타났다. 1분기 만에 1조4058억원이 줄었다. 방 의장은 주식재산이 35.8% 감소해 조사 대상 중 감소율이 가장 높았다.

하이브 주가는 방탄소년단(BTS)의 완전체 활동에 힘입어 사상 최대 분기 실적을 달성하고도 연일 폭락하고 있다. ‘BTS 효과’가 정점을 통과한 것 아니냐는 우려 때문으로 보인다.

52주 최고가(41만8000원)와 비교하면 주가가 60%가량 빠졌다.

아이러니하게도 주가 폭락 직전 하이브가 내놓은 성적표는 창사 이래 최고 수준이었다.

하이브는 올해 2분기 연결 기준 매출 1조4500억원, 영업이익 1709억원을 기록했다고 공시했다. 지난해 같은 기간보다 각각 105.5%, 159.3% 증가했다. 분기 매출 1조원과 영업이익 1000억원을 동시에 넘어선 것은 국내 엔터테인먼트 업계 최초다. 그럼에도 불구하고, 주가는 역사적 최저점으로 향하고 있다.

BTS 월드투어가 정점을 찍은 뒤 매출이 둔화할 수 있다는 이른바 ‘피크아웃’ 우려가 투자심리를 얼어붙게 한 것으로 보인다.

공연 매출의 수익성도 기대만큼 높지 않다는 분석이다. 한국투자증권은 BTS 공연으로 외형은 성장했지만 공연 부문의 낮은 수익성을 반영해 하이브의 목표주가를 기존 40만원에서 33만원으로 낮췄다.

하이브의 주가 폭락은 국내 엔터 산업 전반에 걸친 성장률 둔화 우려 때문이라는 분석도 있다. 특히 K팝 기획사들의 주요 수익원인 음반 판매량이 눈에 띄게 감소한 데다, 최근 증시가 반도체 및 대형주 위주로 쏠리면서 소외된 점이 하락세를 부추겼다. 국내 주요 엔터사들의 올해 2분기 실적 눈높이와 목표주가도 줄줄이 하향 조정되고 있다.

여기에 방시혁 의장의 사기적 부정거래 혐의 수사가 마무리 단계에 접어들면서 하이브의 부담이 되고 있다. 방 의장은 하이브 상장을 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 한 의혹으로 경찰의 조사를 받아왔다.