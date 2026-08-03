8월 10일부터 19일까지, 총 5개 기수·청소년 100명 참여 안전교육 및 클라이밍 체험 등으로 도전 정신과 성취감 키우는 기회 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강동구(구청장 이수희)는 오는 8월 10일부터 19일까지 지역 내 실내 암벽등반장에서 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’을 운영한다.

이번 체험 교실은 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년이면 누구나 참여할 수 있다. 모든 참가자는 단체보험에 자동 가입되며, 관내 지역아동센터 등과 연계해 스포츠 취약 계층 아동을 위한 무료 체험 교실도 함께 운영할 예정이다.

구는 지난 7월 기수별 20명씩, 총 5개 기수에 참여할 청소년 100명을 모집했다. 프로그램은 기수별로 이틀간 진행되며, 참가자들은 안전교육과 기초 강습, 착지법 교육, 클라이밍 체험 등을 통해 실내 클라이밍을 안전하게 배울 수 있다. 보다 자세한 사항은 강동구청 생활체육과로 문의하면 된다.

이수희 강동구청장은 “이번 실내 클라이밍 체험 교실이 청소년들에게 새로운 도전이자 즐거운 경험이 되기를 바란다”며 “누구나 안심하고 참여할 수 있는 안전한 체험 교실 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.