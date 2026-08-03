[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] “찜통더위에 무리하게 일하시면 안됩니다”

담양군(군수 박종원)은 연일 이어지는 폭염으로 온열질환 위험이 커지는 가운데, 3일 근로 현장과 무더위쉼터를 찾아 대응 상황을 점검했다.

이날 박종원 군수는 평화온누리센터와 진경환경을 방문해 근로자들의 작업 환경과 휴식 여건을 살피고, 충분한 수분 섭취와 규칙적인 휴식 등 폭염안전 기본수칙을 철저히 지켜줄 것을 당부했다.

이어 봉산경로당을 찾아 냉방기 가동 상태와 쉼터 이용 환경을 점검하고, 어르신들의 건강과 안부를 살피며 이용 과정에서 겪는 불편과 건의사항을 청취했다.

박 군수는 폭염특보가 발효되면 낮 12시부터 오후 5시까지 야외 영농활동을 자제하고, 물을 자주 마시며 가까운 경로당과 관공서 등 무더위쉼터에서 충분히 휴식해 줄 것을 당부했다.

담양군은 폭염으로부터 군민의 건강과 안전을 지키기 위해 무더위쉼터 운영 상태를 지속적으로 점검하고 있으며, 폭염 예방물품 배부와 무더위쉼터 냉방비 지원 등 온열질환 예방 대책을 추진하고 있다.

박종원 군수는 “폭염이 이어지는 시기에는 한낮의 야외활동을 줄이고 충분한 수분 섭취와 휴식으로 건강을 지키는 것이 중요하다”며 “근로자와 어르신 등 폭염에 취약한 군민들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 현장 점검과 지원을 세심하게 이어가겠다”고 말했다.