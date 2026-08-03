대한민국 배터리 브랜드 ‘로케트 배터리’ 제조사 세방전지가 개최한 하이브리드 피트니스 레이스 ‘REXTREME(렉스트림)’ 제2회 대회가 지난 1일 수원컨벤션센터에서 열렸다.

이번 대회에는 선수 1,600명과 관람객 약 900명 등 총 2,500여 명이 현장을 찾아 경기를 함께했다.

렉스트림은 실내에서 진행되는 하이브리드 피트니스 레이스로, 참가자들은 로잉머신을 비롯해 덤벨 스내치, 샌드백 셔틀런, 메디신볼 오버 하프버피, 스키에르그, 버피 박스 점프 등 6개 종목을 연속으로 수행하며 기록을 겨뤘다. 각 종목을 완주하기 위해 체력은 물론 전략과 집중력도 요구되는 것이 특징이다.

대회는 남녀 개인전과 혼성팀, 남녀 팀전으로 진행됐으며, 각 부문 상위 10명이 왕중왕전에 진출해 최종 우승자를 가렸다. 입상자에게는 총상금 1,000만 원과 경품이 수여됐으며, 개성 있는 복장을 선보인 참가자를 선정하는 ‘베스트 드레서’ 이벤트도 함께 마련됐다.

파이널 매치에서는 ▲남자 개인전 박기훈 ▲여자 개인전 서하얀 ▲혼성팀 깡총깡총 ▲남자 팀전 홍범석 ▲여자 팀전 팀핏터즈가 각각 우승을 차지했다.

행사장에서는 경기와 함께 참가자와 관람객이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램과 이벤트도 운영됐다.

이번 대회에는 본투윈, 벌키니, 알고케어, 남양 익스트림, 르라페&그래티튜드, 몬스터 에너지, 마운티아, 경남제약 레모나, 버팀병원, 오리온, 링티, ESTV 등이 협찬사로 참여했다.