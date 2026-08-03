GS타워 둘러보는 ‘오피스 투어’ ‘에너지 투 더 퓨처’ 사업 체험도

GS칼텍스는 지난달 31일 서울 강남구 GS타워에서 임직원 가족들을 초청해 패밀리데이를 개최했다고 3일 밝혔다. ‘에너지 투 더 퓨처(Energy to the Future)’를 주제로 열린 패밀리데이는 임직원 가족들이 일터를 직접 둘러보고, GS칼텍스 에너지 사업을 체험할 수 있도록 마련됐다.

임직원 가족들은 실제 근무 공간과 업무 환경을 둘러보는 오피스 투어를 마친 후 GS칼텍스 명예 사원증을 발급받고, 패밀리데이 행사장으로 이동했다.

행사장에 마련된 에너지 밸류체인 대탐험 부스에는 GS칼텍스 DAX(디지털& AI 트랜스포메이션) 센터가 직접 개발한 게임 콘텐츠가 마련됐다. 게임 콘텐츠는 원유 구매부터 제품 생산 및 판매에 이르는 에너지 사업 밸류체인을 소개했다.

임직원 가족들은 증강현실(VR)을 통해 GS칼텍스 여수공장 전경을 살펴보기도 했다.

행사 후반에는 허세홍 GS칼텍스 부회장이 임직원 가족들을 환영하며 감사의 마음을 전했다. 허 부회장은 “이번 패밀리데이가 임직원 가족들이 GS칼텍스와 부모님의 일터를 더욱 가까이 이해하고, 부모님의 일에 자부심을 느끼는 뜻깊은 시간이 되었기를 바란다”고 말했다.

이어 “오늘의 경험이 즐거운 추억으로 남아 앞으로 꿈을 키워가는 좋은 계기로 이어지길 기대하며, 미래 사회에 꼭 필요한 에너지로 성장해주길 응원한다”고 덧붙엿다. 한영대 기자