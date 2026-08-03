자체 개발 ‘AI 그림일기’, 학생 약 4200명 교육 학생 작성 글, 4컷 이미지·음성 등 AI로 구현 문해력·표현력 향상 지원…교육 전반 AI 연결

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI) 시대 문제점으로 지적됐던 학생들의 ‘문해력’ 해결에 나선다. 디지털 교육을 통해 학생들의 문해력, 표현력 등 향상을 지원하고, 교육 전반에 AI를 연결한다는 계획이다.

SK텔레콤은 순천향대와 진행 중인 ‘2026 디지털새싹 사업’에 자체 개발한 AI 에듀테크 설루션 ‘AI 그림일기’를 적용했다고 3일 밝혔다.

디지털새싹은 교육부가 추진하고 한국과학창의재단이 전담하는 학생 대상 AI·소프트웨어(SW) 교육 사업이다. 순천향대는 해당 사업 주관기관으로 2년 연속 선정됐다. SKT는 올해 사업에 참여기관으로 협력하고 있다. 양 기관은 올해 5월부터 강원·충청권 초·중·고교생 약 4200명을 대상으로 AI·SW 교육 프로그램을 운영 중이다.

올해 SKT는 자체 개발한 문해력 향상 교육 설루션 ‘AI 그림일기’를 교육 과정에 활용한다. AI 그림일기는 초등학교 저학년생과 특수교육 대상 학생의 읽기·쓰기 및 표현 활동을 돕기 위해 설계된 AI 에듀테크 설루션이다.

AI 그림일기는 학생이 일기 작성 시, 생성형 AI가 내용을 분석해 4개의 장면으로 구성하고, 각 장면에 맞는 이미지와 음성 내레이션을 만들어 준다. 학생은 AI가 만든 장면의 제목과 설명, 등장인물의 대사 등을 직접 수정하거나 이미지 재생성을 할 수도 있다. 이런 과정을 통해 생각을 문장으로 표현하고, 이야기의 흐름을 구성하는 활동 등을 자연스럽게 경험하게 된다.

이를 통해 학생은 자신의 글을 이미지와 음성으로 확장하고 반복적으로 수정하며 문해력·표현력을 높일 수 있다.

또 AI 그림일기는 교사의 수업 운영을 지원하는 기능도 갖췄다. 교사는 전용 대시보드에서 학생들의 수업 참여 여부와 그림일기 작성 현황, 제출 결과 등을 확인하고, 학생 별 진행 상황에 맞춰 수업을 지도할 수 있다.

아울러 양 기관은 디지털 활동과 손으로 쓰는 활동을 위한 전용 워크북도 제공한다. 올해 2학기에는 특수교육 대상 학생을 위해 AI 그림일기를 활용한 별도 교육 과정 ‘AI와 함께 읽고 쓰는 세상’도 운영할 예정이다.

나아가 SKT는 AI 그림일기를 ▷학생의 글쓰기와 창작 ▷결과물 공유 ▷교사의 수업 운영 등 AI를 교육 전반으로 연결하는 교육 현장 AX 설루션으로 활용할 계획이다.

김구영 SKT 엔터프라이즈사업 본부장은 “AI 그림일기는 학생이 자신의 생각을 글과 이미지, 음성으로 확장하도록 돕고, 교사는 그 과정을 수업에 활용할 수 있게 하는 교육 현장 AX 설루션”이라며 “앞으로도 AI 기술이 더 많은 학생의 배움과 성장을 지원할 수 있도록 협력을 확대하겠다”고 말했다.