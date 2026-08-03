- 충남 자살예방 홍보영상 공개 3주 만에…생명존중 메시지 확산

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도의 자살예방 홍보영상이 유튜브에 공개 3주만인 지난 2일 조회수 100만회를 기록하는 기염을 토했다.

도는 자살예방에 대한 사회적 인식 개선 및 생명존중 문화를 확산하기 위해 지난 7월 10일 자살예방 홍보영상 ‘충남 살리GO, 살자GO’을 공식 유튜브를 통해 공개했다.

홍보영상은 자살예방 핵심 대상인 ▷50대 중년남성 ▷미취업청년 ▷소상공인 및 경제적 위기자 ▷농촌노인(독거 및 취약가구) 등 4개 계층을 중심으로 제작했다.

주요 내용은 경제적·심리적 어려움을 겪는 이들의 현실을 담아 공감대를 형성하고, 위기 상황에서도 도움을 요청할 수 있다는 희망의 메시지를 전달하는데 중점을 뒀다.

홍보영상은 도 공식 유튜브 채널을 비롯해 인스타그램, 페이스북 등 다양한 온라인 플랫폼과 시군, 관계기관 홍보망을 통해 확산되고 있으며, 자살예방에 대한 사회적 관심을 높이는 데 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

충남도 김은숙 건강증진식품과장은 “충남의 자살예방 인식 개선과 생명존중 문화 확산을 위해 제작된 숏폼 시리즈로, 핵심 대상별 맞춤형 메시지를 통해 도민 누구나 도움을 요청할 수 있는 사회적 분위기 조성을 목표로 하고 있다”며 “이번 영상이 많은 도민에게 위로와 희망의 메시지로 전달되기를 바란다”고 말했다.