3타 잃어, 3연승 도전 ‘삐끗’

[헤럴드경제=조용직 기자] 메이저 대회 3연승 대기록에 도전하는 유해란이 대회 셋째 날 선두 자리를 내주고 공동 2위로 내려앉았다.

유해란은 1일(현지시간) 영국 잉글랜드 랭커셔주 리덤 세인트 앤스의 로열 리덤 앤드 세인트 앤스 골프 링크스(파71)에서 열린 AIG 여자오픈(총상금 1000만달러) 3라운드에서 버디 3개, 보기 6개를 묶어 3오버파 74타로 부진했다.

2라운드까지 한 타 차 단독 1위였던 유해란은 3라운드 합계 4언더파 209타를 기록해 1위 자리를 재미교포 노예림(7언더파 206타)에게 내줬다. 유해란이 만약 3타 차를 뒤집고 정상에 오르면 2013년 박인비 이후 13년 만에 메이저 3연승이란 위업을 달성한다.

유해란은 6월 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십과 지난 달 12일에 끝난 시즌 4번째 메이저 대회 아문디 에비앙 챔피언십에서 연이어 우승했다. 역대 한 시즌에 여자 골프 메이저 대회 3연승을 달성한 건 1950년 베이브 자하리아스(미국)와 박인비, 둘 뿐이다.

유해란은 3번 홀(파4)에서 10ｍ가 넘는 긴 버디 퍼트를 성공했고, 4번 홀(파4)에서도 연속 버디를 낚으며 우승을 향해 순항하는 듯했다. 5번 홀(파3)에서 첫 보기를 범했으나 6번 홀(파5)에서 곧바로 버디를 잡으며 만회했다.

6번 홀까지 2위 그룹에 4타 차로 앞서던 유해란은 7번 홀(파5)과 8번 홀(파4)에서 연속 보기를 범하며 흔들리기 시작했다. 10번 홀(파4)과 12번 홀(파3)에서 벙커에 빠져 보기를 적어낸 유해란은 결국 1위 자리에서 내려왔다. 이후 14번 홀(파4)에서 한 타를 더 잃었고, 남은 홀에서는 파세이브를 이어가며 라운드를 마쳤다.

유해란은 경기 후 “더블보기를 할 수 있는 상황이 몇 번 있었는데 보기로 막아서 다행이다”면서 “최근 메이저 대회에서 두 차례 우승한 뒤로는 차분해졌다. (3라운드에서 부진했지만) 지금 마음은 괜찮다”고 덧붙였다.

노예림은 이날 버디 5개, 보기 3개로 2언더파 69타를 쳐 2위 그룹에 3타 차 앞선 단독 1위로 뛰어올랐다. 2001년 미국 캘리포니아주에서 태어난 노예림은 2020년 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 데뷔해 통산 1승을 거뒀다.

세계랭킹 2위 지노 티띠꾼(태국)과 에스터 헨젤라이트(독일), 루시 리(미국), 구와키 시호(일본)는 유해란과 같은 4언더파 209타로 공동 2위 그룹을 꾸렸다.

세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)는 이날 더블 보기 2개를 기록하는 등 2오버파 73타로 부진하면서 3라운드 합계 1오버파 214타로 공동 16위에 자리 잡았다.