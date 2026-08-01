4일 소비자물가 발표…27일 금통위 핵심 변수 근원·생활물가 둔화 여부에 시장 촉각 외환보유액·국제수지도 잇달아 공개

[헤럴드경제=이정환 기자] 다음 주 발표되는 7월 소비자물가가 한국은행의 8월 추가 기준금리 인상 여부를 가를 핵심 변수로 떠올랐다. 지난달 기준금리를 3년6개월 만에 올린 한은이 오는 27일 다시 금리를 인상하는 ‘백투백’ 인상에 나설지 주목된다. 7월 말 외환보유액과 6월 국제수지 등 주요 대외건전성 지표도 잇달아 공개된다.

7월 물가, 8월 금리인상 가른다

국가데이터처는 오는 4일 ‘2026년 7월 소비자물가동향’을 발표한다. 6월 소비자물가지수는 전년 동월보다 3.2% 올라 2023년 12월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 5월(3.1%)에 이어 두 달 연속 3%대다. 중동전쟁에 따른 국제유가 상승이 물가를 끌어올렸다.

재정경제부는 석유 최고가격제가 6월 소비자물가 상승률을 0.4%포인트 낮춘 것으로 추산했다. 이재명 대통령이 유가 불안이 해소될 때까지 제도를 유지하라고 지시한 만큼 7월 물가 상승률이 3% 아래로 내려왔을지 관심이 쏠린다.

이지호 한은 부총재보도 지난달 2일 국제유가 하락과 정부의 물가안정 대책 영향으로 7월 소비자물가 상승률이 6월보다 다소 낮아질 것으로 전망했다.

다만 소비자물가 상승률이 3%를 밑돈다고 곧바로 8월 기준금리 동결로 이어지는 것은 아니다. 한은은 일시적인 유가 영향을 제외한 근원물가와 가계의 체감물가를 보여주는 생활물가 흐름을 함께 살필 방침이다.

한은 금융통화위원회는 지난달 16일 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상했다. 신현송 한은 총재는 이후에도 금리 인상 기조를 이어갈 필요가 있다며 추가 인상 가능성을 열어뒀다.

2분기 실질 국내총생산(GDP)이 전기 대비 0.6%, 실질 국내총소득(GDI)이 3.6% 증가하는 등 성장세도 예상보다 강하다. 이에 따라 7월 물가가 예상만큼 둔화하지 않거나 근원·생활물가의 높은 상승세가 이어지면 8월 연속 인상 가능성에 힘이 실릴 수 있다. 반대로 소비자물가가 3% 아래로 떨어지고 기조적인 물가 압력까지 약해진다면 한은이 인상 시기를 10월 이후로 늦출 여지도 커진다.

외환보유액·경상수지도 공개

국가데이터처는 5일 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사 결과’를 발표한다. 55~79세 고령층의 취업과 구직, 장래 근로 희망 등 최신 경제활동 현황을 보여주는 자료다.

한은은 같은 날 7월 말 외환보유액을 공개한다. 6월 말 외환보유액은 4273억6000만달러로 5월 말보다 3억7000만달러 늘었다. 다만 5월 말 기준 국가별 순위는 싱가포르에 밀려 한 계단 내려간 13위에 그쳤다.

6일에는 6월 국제수지 잠정치가 나온다. 올해 1~5월 누적 경상수지 흑자는 1412억8000만달러다. 5월에는 386억1000만달러 흑자를 기록해 종전 최대였던 지난 3월의 379억3000만달러를 넘어섰다. 6월에도 반도체 수출 호조에 힘입어 대규모 흑자 기조가 이어졌을 것으로 예상된다.

파생상품·보이스피싱 제도 손질

금융감독원은 5일 주요 증권사 10곳과 금융투자협회 관계자 등이 참석하는 파생결합상품 제도개선 간담회를 연다.

금감원은 지난 3개월간 업계와 태스크포스(TF)를 운영해 투자자 보호 강화 방안을 마련했다. 상품 제조 부서가 잠재적 위험을 사전에 점검하는 설계·심사 절차를 구축하고, 판매 이후 정보 제공과 증권사 내부통제를 강화하는 방안이 논의될 예정이다.

금융·통신·수사기관이 보이스피싱 의심 정보를 공유할 수 있도록 한 개정 통신사기피해환급법과 시행령은 4일부터 시행된다.

금감원은 불법대부와 채권추심에 이용되는 대포폰을 신속하게 무력화하는 ‘대포폰 제로’ 시스템도 가동한다. 금감원이 이용 중지 대상으로 판단한 전화번호에 몇 초 간격으로 자동 경고전화를 반복 발신해 불법 영업을 어렵게 하는 방식이다.