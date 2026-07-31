[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 전원주가 유튜브 콘텐츠에서 33세 몸짱 트레이너에게 거침없이 호감을 표현해, 논란이 일고 있다.

30일 유튜브채널 ‘순풍 선우용여’에는 ‘선우용여 전원주가 몸짱남과 떠난 럭셔리 호강 여행(영원한 우정)’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 전원주는 “선우용여는 마님을 하고 나는 늘 가정부 역할이었다”며 “방도 없이 대합실에 쪼그리고 앉아 있었고, ‘전원주 씨’라는 호칭도 못 들어봤다”고 과거 배우생활의 서러움을 털어놨다.

이어 영상에서 제작진은 “이따가 두 분 시중을 들어줄 잘생긴 남자가 온다”고 소개했고, PT숍 대표 김승우 씨가 등장했다.

전원주는 “사위 삼고 싶다”고 말하며 관심을 보였고, 트레이너가 상의를 탈의해 근육질 몸매를 공개하자 “감동이다”, “여기 봐라. 멋있다”, “저거 보니까 나 떨린다”며 심장을 부여잡는 모습을 보였다.

반면 선우용여는 “떨리기는 무슨, 나는 아무렇지도 않다”고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

하지만 해당 영상이 공개되자 온라인에서는 불편하다는 반응이 나왔다.

일부 누리꾼들은 “상대가 손주뻘인데 불편하게 느껴진다”, “성별이 반대였다면 훨씬 큰 논란이 됐을 것”이라는 반응을 내놨다.

반면, 일각에서는 “손주뻘이니 귀여워하시는 것 같다”, “예능적인 리액션일 뿐인데 너무 과한 반응 아닌가”, “상대도 웃으며 촬영했고 강압적인 상황은 아니었다”며 옹호하는 반응도 나왔다.