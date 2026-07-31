2분기 매출 22.4조원, 영업익 4.1조원

[헤럴드경제=한영대 기자] HD현대는 올해 2분기 영업이익 4조1246억원을 기록, 전년 동기 대비 262.2% 증가했다고 31일 밝혔다. 같은 기간 매출은 30.2% 늘어난 22조4094억원을 달성했다.

상반기 누적 기준으로는 매출 42조113억원, 영업이익 6조9594억원을 기록했다. 조선, 건설기계, 정유, 전력기기 등 주요 사업 전반에서 견조한 실적을 거둔 데 따른 결과다.

주요 사업별로 살펴보면, 조선·해양 부문의 HD한국조선해양 매출은 전년 동기 대비 20.2% 늘어난 8조9270억원, 영업이익은 72.5% 늘어난 1조6451억원을 기록했다. 고수익 선박 수주 계약이 실적에 반영되면서 매출 등이 늘었다.

HD현대마린솔루션은 전년 동기 대비 24.1% 늘어난 매출 5804억원을 기록했다. 영업이익은 17.6% 증가한 976억원을 달성했다. 선박 부품 및 서비스 관련 애프터마켓(AM) 부문과 친환경 개조, 디지털 설루션 등 핵심사업이 고루 성장하면서 실적이 증가했다.

HD현대사이트솔루션 매출, 영업이익은 각각 2조5235억원, 2720억원이다. 전년 동기 대비 각각 17.9%, 79.6% 증가했다. 글로벌 업황 개선과 차세대 신모델 굴착기 판매 증가, 산업용·방산 엔진 매출 확대 등이 맞물리면서 호실적을 이뤘다.

HD현대오일뱅크는 매출 9조4774억원, 영업이익 1조8241억원을 기록했다. 윤활기유와 석유화학 사업의 수익성 개선이 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다.

HD현대일렉트릭 매출은 지난해 같은 기간보다 26% 증가한 1조1418억원이다. 영업이익은 37.3% 증가한 2870억원을 달성했다. 인공지능(AI) 인프라 확대로 HD현대일렉트릭이 생산하는 젼력기기 수요가 폭발한 것이다.

HD현대 관계자는 “2분기에는 조선·건설기계·정유·전력기기 등 전 사업영역에서 실적 향상을 이뤄내며 사업구조를 더욱 안정적으로 다질 수 있었다”며 “고부가가치 선박 위주의 선별 수주 확대 및 신규시장 발굴, 제품믹스 개선 등을 통해 수익성 확보에 집중할 것”이라고 말했다.