[헤럴드경제=김성훈 기자] 드라마 ‘아들과 딸’의 ‘종말이’ 곽진영(57)이 급격한 노화를 호소하며 피부 클리닉을 받는 모습을 공개한다.

곽진영은 7월 31일 채널A 프로그램 ‘뷰티클리닉 터치美’에 출연한다.

아역 배우 출신이자 하이틴 스타로 전성기를 보냈던 곽진영은 어느덧 환갑을 눈 앞에 두고 있다. 그는 화려한 스포트라이트를 떠나 전남 여수에서 김치 공장과 포장마차를 운영하며 정신없이 바쁜 일상을 보내고 있다.

24시간도 모자랄 정도로 생업에 집중하다 보니 피부 건강과 노화 관리는 뒷전이 될 수밖에 없었다. 결국 곽진영의 모친은 딸의 상태를 안타까워 하며 직접 프로그램에 사연을 신청했다고 한다. 방송에서 공개된 그의 노화 상태에 스튜디오 출연진들은 깜짝 놀랐다는 후문이다.

곽진영의 상태를 진단한 의사는 그녀의 피부 문제 원인으로 ‘갱년기로 인한 콜라겐 은퇴’를 꼽았다. 완경기에는 피부 탄력을 유지하는 콜라겐을 생성하는 여성 호르몬이 급감하여, 자연스럽게 피부 속 콜라겐 생성 능력이 저하되고 급격한 피부 노화가 찾아온다는 것. 또 곽진영의 생활 습관 중 ‘수면 부족’과 ‘과도한 카페인 섭취’ 등도 피부 속 콜라겐 저하를 더욱 촉진시키는 치명적인 요인으로 지적됐다.

의사는 곽진영의 멈춰버린 ‘콜라겐 공장’을 재가동하고 무너진 피부 장벽을 세우기 위해 ‘피부 건강 맞춤 3단계 솔루션’을 처방했다.

곽진영은 4주간의 솔루션을 거친 후 맑아진 피부로 스튜디오에 재등장해 출연진들의 놀라움을 산다.