[헤럴드경제=김주리 기자] 서울 집값 상승과 대출 규제 강화가 맞물리면서 실수요자들이 ‘평수’ 대신 ‘입지’를 선택하는 모습이 뚜렷해지고 있다. 자금 부담을 줄이기 위해 전용 40㎡ 이하 초소형 아파트를 찾는 수요가 급증하면서 거래량은 역대 최대를 기록했고, 서울과 수도권 곳곳에서는 신고가 거래도 이어지고 있다.

30일 한국부동산원 부동산통계정보시스템에 따르면 올해 1~5월 서울 전용면적 40㎡ 이하 아파트 거래량은 3985건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(2692건)보다 약 48% 증가한 수치로, 관련 통계가 작성된 2006년 이후 가장 많은 수준이다.

서울 전체 아파트 거래에서 전용 40㎡ 이하가 차지하는 비중도 11.6%로 3년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 올해 서울에서 거래된 아파트 10채 가운데 1채 이상이 초소형인 셈이다.

지역별로는 성동구가 745건으로 가장 많았고, 노원구(473건), 강서구(355건), 구로구(326건), 강남구(274건), 송파구(229건) 순으로 나타났다. 특정 지역에 국한되지 않고 서울 전역에서 초소형 아파트 거래가 활발했던 것으로 분석된다.

시장에서는 강화된 대출 규제가 수요를 초소형 아파트로 이동시킨 주요 원인으로 보고 있다.

지난해 부동산 대책 이후 주택담보대출 한도는 주택 가격에 따라 차등 적용되고 있다. 15억원 이하 주택은 최대 6억원, 15억~25억원은 최대 4억원, 25억원을 초과하면 최대 2억원까지 대출이 가능하다.

이에 따라 상대적으로 가격 부담이 적은 소형 주택을 통해 서울 핵심 입지에 진입하려는 2030 실수요자가 늘었다는 분석이다.

실제로 신고가 거래도 잇따르고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강남구 수서동 전용 39㎡는 지난 6월 16억9000만원에 거래되며 해당 면적 최고가를 경신했다.

송파구 문정시영도 전용 25㎡가 7억6500만원, 전용 35㎡는 8억9000만원에 거래되며 각각 최고가를 새로 썼다. 같은 단지 전용 39㎡ 역시 12억5000만원에 거래되며 신고가를 기록했다.

강서구에서는 가양동 성지2단지 전용 34㎡가 7억3800만원에, 가양6단지 전용 39㎡는 9억5000만원에 거래되며 모두 신고가를 경신했다.

이 같은 흐름은 서울에만 국한되지 않는다.

경기도 전용 40㎡ 이하 아파트 거래량도 올해 1~5월 3199건으로 지난해 같은 기간보다 28.5% 증가했다.

특히 재건축과 리모델링 기대감이 큰 1기 신도시에서는 초소형 아파트의 몸값이 빠르게 오르고 있다.

성남 분당구 양지마을5단지 전용 35㎡는 12억4500만원, 전용 42㎡는 14억8000만원에 각각 거래되며 신고가를 기록했다. 시범한양 전용 35㎡ 역시 12억6500만원에 거래되며 최고가를 새로 썼다.

안양 동안구에서도 한가람세경 전용 49㎡가 7억5000만원, 샛별한양6단지 전용 49㎡가 8억1000만원에 거래되며 신고가를 기록했다.

분양시장에서도 초소형 주택의 인기는 이어지고 있다.

지난 6월 청약을 받은 흑석11구역 재개발 단지 ‘써밋 더힐’ 전용 39㎡A는 1순위 평균 경쟁률 57대 1을 기록했고, ‘아크로 리버스카이’ 전용 36㎡ 역시 13.7대 1의 경쟁률로 청약을 마감했다.

초소형 아파트 수요는 1인 가구 증가도 영향을 미친 것으로 분석된다. 국가데이터포털에 따르면 평균 가구원 수는 2000년 3.1명에서 지난해 2.2명으로 감소했고, 지난해 전체 가구 가운데 1인 가구 비중은 36.6%로 가장 높은 비중을 차지했다.

다만 초소형 아파트의 인기가 높아질수록 가격 부담도 커지고 있다. 일부 단지는 3.3㎡당 가격이 중대형 평형보다 높게 형성되는 현상도 나타난다. 분당 시범한양의 경우 최고가 기준 전용 35㎡의 3.3㎡당 가격은 8433만원으로, 전용 59㎡(7291만원), 전용 84㎡(6303만원)보다 오히려 높았다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “최근 젊은 세대에서는 집 크기보다 입지를 선호하는 경향이 두드러진다”며 “자금이 부족한 청년들이 좋은 입지를 위해 당초 생각했던 것보다 면적을 줄이는 사례가 늘고 있다”고 말했다.

전문가들은 당분간 대출 규제가 유지되는 한 초소형 아파트 선호 현상이 이어질 가능성이 크다고 보고 있다. 다만 면적은 작아졌지만 가격은 빠르게 오르면서 ‘내 집 마련의 현실적 대안’이었던 초소형 아파트마저 진입 장벽이 높아질 수 있다는 우려도 함께 제기된다.