개인 명의로는 처음으로 3620주 매입 매입 금액 약 48억원…50억원 턱밑 대주주 50억 이상 거래 사전공시 의무 사실상 즉각 살 수 있는 최대치 매수 국내 증시 불안 속 책임경영 의지 강조

[헤럴드경제=고은결 기자] 최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 주식을 처음으로 직접 사들인 가운데, 매입 금액이 50억원에 근접한 배경에 관심이 모아진다. 이는 50억원 이상 주식 거래 시 적용되는 ‘내부자 거래 사전공시 제도’를 감안해, 공시 의무가 발생하지 않는 범위에서 사실상 최대 규모를 매수한 것으로 분석된다.

31일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 최 회장이 장내 매수를 통해 SK하이닉스 보통주 3620주를 매입했다고 공시했다. 이날 종가 기준으로는 47억8564만원 규모다. 눈길을 끄는 것은 이번이 최 회장 개인 명의로 SK하이닉스 주식을 취득한 첫 사례라는 점이다. 그동안 최 회장은 직접 지분을 보유하는 대신, SK하이닉스의 최대 주주인 SK스퀘어를 통해 지배력을 행사해 왔다.

특히 투자 규모를 48억원 선으로 맞춘 것은 신속한 매수를 위한 판단으로 풀이된다. 현행 상장회사 내부자거래 사전공시제도에 따르면 거래금액이 50억원을 초과할 경우 최소 30일 전에 매매 계획을 의무적으로 공시해야 한다.

이 금액 이상을 추가로 매수하려면 누적 거래금액이 50억원 이상이 돼 거래계획을 미리 공시해야 하며, 실제 매수는 공시일로부터 최소 30일 뒤에 가능하다. 거래 예정 기간과 직전 6개월간 거래 금액을 합산해 기준을 판단하는 만큼 분할 매수로 규제를 피하는 것도 쉽지 않다.

최 회장의 이번 매수는 50억원 기준을 밑돌아 사전공시 대상에 해당하지 않는다. 업계에서는 최 회장이 공시 부담 없이 즉시 책임경영 의지를 시장에 전달할 수 있는 사실상 최대 규모를 선택한 것으로 보고 있다. SK그룹 측은 최 회장의 이번 매수에 대해 “책임 경영을 실천하는 차원”이라고 밝혔다.

아울러 약 48억원 규모의 SK하이닉스 주식을 장내 매수하며 강력한 책임경영 의지를 드러냈다는 평가다. 최근 반도체 업종을 중심으로 국내 증시의 변동성이 커지자 직접 주가 방어와 시장 달래기에 나섰다는 분석이다. 앞서 이달 10일 SK하이닉스의 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 직후 주가가 급락하는 등 투자자들의 불안 심리가 고조되자, 책임경영 의지를 신속히 시장에 전달하는 한편 현행 제도에 따른 절차를 충실히 준수한 사례로 볼 수 있다.

한편 최 회장은 현재 주가가 기업의 본질 가치 대비 지나치게 저평가돼 있다는 판단도 내린 것으로 전해진다. SK하이닉스 주가는 지난달 25일 장중 사상 최고가인 298만7000원까지 올랐지만, 이달 30일 132만 2000원에 마감해 고점 대비 55.7% 하락했다. 2분기 영업이익이 분기 기준 최대치를 기록했음에도 인공지능(AI) 투자 둔화 우려와 반도체 고점론 등이 겹친 것으로 풀이된다.

최 회장은 지난 17일 SK하이닉스 주가에 대해 “메모리는 계속 필요하기 때문에 시간을 두면 우상향으로 간다”며 “샀다 팔았다 하지 말고 가만히 갖고 있는 게 재산 보전에 좋은 방법”이라고 언급한 바 있다.