통산 2승 도전 김민주 “레고로 힐링” 드림투어 딛고 온 김새로미 와신상담

[헤럴드경제=조용직 기자] 지난해 첫 승을 거둔 김민주와 아직 우승 경험이 없는 김새로미가 KLPGA투어 오로라월드 챔피언십(총상금 10억원) 1라운드에서 공동 선두를 나란히 꿰찼다.

김민주는 30일 강원도 원주시 오로라 골프&리조트(파72)에서 열린 대회 1라운드에서 보기 없이 버디 7개를 치면서 7언더파 65타로 공동 1위를 기록했다. 김새로미 역시 보기 없이 이글 1개, 보기 5개로 순위표 최상단에 이름을 올렸다.

김민주는 1번 홀(파5)에서 두 번째 샷을 홀 4.3ｍ 옆에 붙인 뒤 투 퍼트로 버디를 낚았고, 7번 홀(파5)과 9번 홀(파4)에서 정확한 아이언샷으로 버디 기회를 잡은 뒤 이를 놓치지 않았다. 11번 홀(파5)과 13번 홀(파5)에서도 버디를 기록한 김민주는 14번 홀(파4)에서 5.6ｍ 버디 퍼트에 성공하며 기세를 이어갔다.

김민주는 지난해 4월 iM금융오픈 이후 1년 3개월 만의 우승에 도전한다. 그는 “정신적인 재충전이 필요해 휴식기 동안 취미인 레고를 조립하면서 힐링했다”며 “지난해 이 대회에서 컷 탈락했는데, 어제 18개 홀을 전부 돌면서 공략 지점을 체크한 것이 좋은 결과로 이어졌다”고 말했다.

김새로미는 1번 홀에서 두 번째 샷을 홀 0.5ｍ 옆에 붙이며 이글을 기록, 기분 좋게 출발했다. 이후 좀처럼 타수를 줄이지 못하다가 8번 홀(파3)에서 6.5ｍ의 어려운 버디 퍼트에 성공했다. 후반엔 10번 홀(파4)부터 12번 홀(파3)까지 3연속 홀 버디 행진을 펼치며 선두권으로 뛰어올랐다. 특히 12번 홀에선 10ｍ 버디 퍼트를 홀 안에 떨어뜨렸다.

2025년 드림투어에서 2승을 거두며 KLPGA 투어에 복귀한 김새로미는 김아로미와 쌍둥이 프로 골퍼로도 잘 알려졌다. 그는 “최근 새로운 코치님께 레슨을 받으면서 스윙 감각을 되찾았다”고 밝혔다. 이어 “코스의 러프가 길어서 페어웨이를 지키는 것이 중요한 것 같은데, 지금의 좋은 감각을 남은 라운드에서 유지하도록 노력하겠다”고 말했다.

박예지와 2000년생 홍진영은 나란히 5언더파 67타로 공동 3위에 올랐다. 이예원과 1998년생 이지현은 4언더파 68타로 공동 5위, 허윤서, 최은우, 안지현, 박보겸, 정윤지는 3언더파 69타로 공동 7위를 기록했다.