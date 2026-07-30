[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 소녀시대를 탈퇴한 제시카가 오랜만에 국내 무대에 선다.

쿠팡플레이는 ‘2026 무한도전 런 인 경주’의 공연 라인업을 30일 공개했다.

라인업은 전국민의 사랑을 받은 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’의 ‘무도 가요제’에 출연했던 이들을 중심으로 꾸려졌다.

특히 2009년 ‘올림픽대로 듀엣가요제’에서 ‘냉면’이라는 노래로 큰 인기를 얻은 박명수와 제시카가 라인업에 올라 이목을 끌었다. 박명수와 제시카는 17년만에 ‘냉면’ 무대를 펼칠 계획이다. 제시카는 2014년 소녀시대를 탈퇴한 뒤 국내 활동을 거의 하지 않고 중국 위주로 활동을 해왔다는 점에서 그의 복귀는 놀라움을 안겨주고 있다.

이밖에 스컬 & 하하, 자이언티, 윤미래 & 타이거 JK, 이적 등 ‘무도 가요제’ 출연 아티스트들도 무대를 꾸릴 예정이다.

‘무한도전 런’은 무한도전 세계관을 바탕으로 마라톤과 예능, 공연을 펼치는 복합 엔터테인먼트 축제다.

9월 19일 오후 4시 30분 경주시민운동장에서 출발하는 이번 레이스는 보물을 지키는 ‘포졸’팀과 이를 훔치려는 ‘도적’팀 간 박진감 넘치는 기록 경쟁으로 펼쳐진다.

‘경찰과 도둑’ 추격전을 과거로 옮겨 낸 것은 물론 레전드 에피소드 중 하나인 ‘경주 보물찾기’를 연상시켜 ‘무도 키즈’들의 추억과 감성을 자극할 전망이다

박명수·정준하·하하·광희는 지난 6월 서울 상암에 이어 이번 경주 레이스에도 합류한다. 특히 역대 ‘무한도전 런’ 전 회차 완주를 기록한 정준하는 이번 대회에 최초로 도입된 하프 코스에 도전해 관심이 쏠린다.

티켓 예매는 30일 쿠팡플레이 모바일 앱에서 진행된다. 오후 7시 ‘스포츠 스’ 가입자 대상 선예매를 시작으로, 오후 9시 와우회원 및 스포츠 패스의 일반 예매가 오픈된다. 티켓 예매에 대한 자세한 정보는 쿠팡플레이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.