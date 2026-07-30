[헤럴드경제=전현건 기자] 합동참모본부 관계자는 30일 “일반전초(GOP) 이남 경기북부지역에서 미확인 비행체가 식별돼, 작전수행 절차에 따라 정상적으로 조치가 이뤄졌다”며 “확인결과 훈련 중인 미측 무인기로 확인됐다”고 밝혔다.
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입력 2026-07-30 15:40:34 수정 2026-07-30 15:41:50
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[헤럴드경제=전현건 기자] 합동참모본부 관계자는 30일 “일반전초(GOP) 이남 경기북부지역에서 미확인 비행체가 식별돼, 작전수행 절차에 따라 정상적으로 조치가 이뤄졌다”며 “확인결과 훈련 중인 미측 무인기로 확인됐다”고 밝혔다.
[단독] 이재명 정부 첫 청와대 대규모 승진 인사…68명 승진
[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 이재명 정부 출범 후 첫 대규모 승진 인사를 실시했다. 이재명 대통령 집권 2년 차를 맞아 성과를 낸 직원들을 격려하는 취지다. 청와대 관계자는 30일 헤럴드경제에 “청와대 직원 68명이 최근 승진했다”며 “이렇게 대규모 승진 인사는 이번이 처음”이라고 밝혔다. 이 관계자는 인사 배경과 관련 “대통령께서 취임하시고 아직
함익병 의사, 여에스더에 “정말 심각하다”…예상치 못한 진단
[헤럴드경제=민성기 기자] 우울증으로 오랜 시간 힘든 시간을 보냈던 의사 겸 사업가 여에스더가 이번에는 의사 함익병으로부터 예상치 못한 진단을 받았다. 28일 방송된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 말미에는 여에스더·홍혜걸 부부가 출연하는 다음 회 예고편이 공개됐다. 앞서 여에스더는 우울증으로 오랜 시간 치료를 받아왔으며, 최근 5년간 이어온 제주와 서울의 별거 생활을 끝내고 홍혜걸과 다시 함께 살기 시작했다. 예고편 속 여에스더는 운동기구로 운동을 하고 직접 요리를 하는 등 이전보다 한층 활기찬 모습을 보였다. 이를 지켜본 홍혜걸은 “좋아졌다는 안도감이 든다. 지금 정도만이라도 오손도손 살았으면 좋겠다”고 말하며 미소를 지었다. 하지만 두 사람은 촌철살인 화법으로 유명한 의사 함익병을 만나 예상치 못한 진단을 듣게 됐다. 함익병은 여에스더를 향해 “정말 심각하다”고 말했고, 여에스더가 “정신과 약은 이미 먹고 있는데”라고 하자 “그것과는 별개 문제다. 약으로 모든 걸 고칠 수는
“회당 출연료 5억 줬는데” 쏟아지는 ‘뭇매’…궁지에 몰린 디즈니+
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었
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[헤럴드경제= 박영훈 기자] “야심작 조기 투입, 디즈니 살릴까” “볼 게 없다” “너무 심하다” 뭇매를 맞으며 디즈니+ 이용자들이 갈수록 줄어들고 있다. 한때 월 이용자 400만명대에서 300만명대로 100만명이나 줄어들었다. 디즈니+는 주연 배우 회당 출연료 3억~5억원 등 거액을 쏟아붓고도 크게 고전하고 있다. 한국에서 궁지에 몰렸다. 데이터플랫폼 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 디즈니+ 이용자는 312만명으로 전월 대비 15% 넘게 감소했다. OTT 가운데 감소 폭이 가장 크다. 디즈니+는 오리지널 콘텐츠 조기 투입 ‘특단의 조치‘에 나섰다. 디즈니+ 측은 25일 “‘메이드 인 코리아’가 오는 9월 시즌2 공개를 확정하며 티저 포스터와 프리 티저 예고편을 공개했다”고 밝혔다. 지난해 공개된 ‘메이드 인 코리아’ 시즌1은 부와 권력에 대한 야망을 지닌 남자와 그를 막기 위해 모든 것을 내던진 검사, 시대의 소용돌이 속 펼쳐지는 이야기를 담아 국내외 인기를 끌었