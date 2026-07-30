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[헤럴드경제=전현건 기자] 합동참모본부 관계자는 30일 “일반전초(GOP) 이남 경기북부지역에서 미확인 비행체가 식별돼, 작전수행 절차에 따라 정상적으로 조치가 이뤄졌다”며 “확인결과 훈련 중인 미측 무인기로 확인됐다”고 밝혔다.


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