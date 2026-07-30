[헤럴드경제=장연주 기자] KBS 유튜브 오리지널 콘텐츠인 ‘돈선태’ 선공개 영상이 ‘일베 논란’이 됐던 그룹 리센느 원이의 사투리 논란을 썸네일 소재로 재소환하고, 무관한 인물들의 이름을 해시태그로 기재해 논란이 제기됐다. ‘돈선태’는 충주맨으로 이름을 알린 김선태 전 충주시 주무관이 MC를 맡은 웹 예능으로, 해당 영상은 결국 비공개됐다.

지난 29일 유튜브채널 ‘케백수 오리지널’은 신규 예능 프로그램 ‘돈선태 성공시대’의 선공개 영상인 ‘최초 입장 발표, 뉴스에 내 얘기가 왜 나오노?!’를 공개했다.

영상에서 김선태는 원이에게 “‘무섭노’ 사건에 대해 가볍게 얘기해 본다면?”이라고 물었고, 원이는 “하루아침에 뉴스에 나오니까 너무 무서웠다. 그때 한 마디 한 마디를 조심해야겠다고 느꼈다”고 답했다.

김선태는 “그건 좀 억까(억지로 까내리다)였다”고 위로하면서도 “‘바이럴 아니냐’는 말을 들은 적은 없냐”고 물었고, 이어 “사투리로 한마디 해달라”고 요청했다.

이에 멤버들은 “네?”, “진짜로?”라는 반응을 보였고 김선태가 “정치판에 내 얘기가 왜 나오노?”라고 하자 원이가 “내는 그거 뭔지도 모른데이”라고 답했다.

하지만 이 같은 영상이 공개되자 온라인에서는 이미 마무리된 논란을 다시 꺼내 원이를 곤란하게 만들었다는 비판이 쏟아졌다.

특히 미리보기 사진에 ‘뭐가 무섭노?’라는 문구를 사용하고, 숏츠 영상에는 리센느와 관련 없는 인물들의 이름을 태그한 점도 도마 위에 올랐다.

영상 설명란에는 리센느와 아무런 연관이 없는 이재명 대통령, 홍명보 전 축구대표팀 감독, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 민희진 전 어도어 대표, 뉴진스, 한동훈 무소속 의원 등 정·재계 및 문화계 주요 인사들의 이름이 빽빽하게 적혀 있었다.

논란이 커지자 해당 영상은 비공개 처리됐다.

팬들은 김선태 개인 유튜브채널에 “리센느가 만만하냐”, “조카뻘 되는 애들 데리고 뭐하는 거냐”며 비판적인 댓글을 남겼다. 또 KBS 시청자 청원 게시판에도 “이미 끝난 논란을 왜 다시 꺼내느냐”, “본방송에서는 해당 장면을 내보내지 말아 달라”는 취지의 민원이 올라왔다.

한편, 앞서 원이는 자체 콘텐츠에서 PD가 “무섭노”라고 말하자 이를 따라 했다가, 해당 표현이 일베에서 사용하는 말이라는 논란에 휩싸였다. 이후 정치권까지 논란이 번지며 원이는 온라인 악성 댓글 등에 시달렸다.