한때 주민 대피령, 30여분 만에 해제 “부대 외부 확산·주민 영향 가능성 희박”

[헤럴드경제=김은희 기자] 28일 오후 경기 평택시의 한 주한미군 기지에서 백린(白燐)이 누출됐다는 신고가 접수돼 주민대피 명령이 내려졌다가 30여분 만에 해제됐다.

연합뉴스 보도에 따르면 이날 오후 5시 7분 평택시 서탄면 주한미군 기지인 오산공군기지(K-55) 관계자가 백린이 누출됐다고 우리 경찰에 신고했다.

백린은 포탄 발연제의 충전제로 사용되는 물질로 일종의 발화 효과를 가지고 있다. 사람 피부에 닿으면 연소가 끝날 때까지 파고들 만큼 위험해 국제사회에서는 사용 금지를 권고하고 있다.

미군은 미사일 정기 점검 과정에서 탄두 내 산소 농도가 적정 수준을 벗어난 데다 탄두 하단에 불상의 액체가 고여 있는 것을 발견해 누출 사실을 인지한 것으로 알려졌다.

부대 측의 대피명령 요청에 평택시는 30분 뒤인 오후 5시 37분 재난 문자메시지를 통해 “(대피명령) K-55 미군기지 내 백린 누출. 인근 주민은 피부에 노출되지 않도록 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다”라고 알렸다.

비슷한 시각 소방당국은 장비 9대와 인력 31명을 동원해 미군 폭발물처리반(EOD)과 현장 대응에 나섰다. 경찰 또한 군부대로부터 300~500ｍ 떨어진 지점에 순찰차를 배치해 시민의 접근을 차단하고 차량 우회를 안내했다.

현장 확인 과정에서 미 헌병대는 “백린 누출 지점이 부대 경계 울타리에서 300m 이상 떨어져 있어 기지 외곽으로 백린이 확산하거나 한국 주민에게 영향을 미칠 가능성이 희박하다”고 판단했다.

또한 누출된 백린이 사전에 약 80% 희석된 상태여서 인체나 주변 환경에 미치는 위험성이 낮다고 보고 이 사실을 평택시에 전달했다.

화학물질안전원 역시 “누출 지점 반경 300ｍ 내에 민가가 없는 만큼 대피가 불필요하다”는 결론을 내렸다.

이에 평택시는 주민 대피령을 내린 지 36분 만인 오후 6시 13분 “(대피명령 해제) K-55 미군기지 내 백린 누출은 부대 내 조치 완료, 인근주민들은 일상생활로 복귀 바랍니다”라는 내용의 재난 문자메시지를 다시 발송했다.

소방당국은 미군 측과 이날 오후 6시 50분께 현장 수습을 마친 뒤 철수했으며 경찰 또한 비슷한 시각 교통 통제를 위해 배치한 인력을 철수했다.

경찰 관계자는 “K-55 탄약고 내에서 탄두를 닦는 화학물질이 누출됐으나 현재는 위험성이 없다고 미군 측에서 알려왔다”고 전했다.

백린 누출 지점이 부대 경계와 멀리 떨어져 있어 주민 대피령까지는 필요 없었으나 미군 측이 거리를 잘못 파악하면서 대피령이 내려졌고 이로 인해 부대 인근 주민들은 한동안 불안에 떨어야 했다.

주한미군은 사고 신고 2시간 35분 만인 오후 7시 42분께 보도자료를 통해 사고 발생 사실과 조치 상황 등을 밝혔다.

주한미군은 “현재 기지 내 비상대응팀이 약 300ｍ 반경에 안전선을 설정해 상황을 수습하고 있다”며 “최대한 신속하고 안전하게 처리하고 있다”고 설명했다.