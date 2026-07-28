[헤럴드경제=이상섭 기자] 조경태 국민의힘 의원이 28일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 중앙윤리위원회의 징계 관련 기자회견에서 발언하고 있다. 조 의원은 야당 몫 국회부의장으로 박덕흠 의원을 선출하는 본회의 과정에서 다른 당 의원들에게 박 의원의 낙선을 요청하는 전화를 돌렸다는 이유로 윤리위에 제소됐다.


babtong@heraldcorp.com