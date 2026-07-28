신세계아이앤씨, 스파로스 스캔프리 바코드 스캔 없이 99.9% 정확도 인식

신세계아이앤씨는 계산대에 제품을 올려 두기만 하면 한 번에 인식하는 기존 AI 계산대 설루션을 고도화한 ‘스파로스 스캔프리(Spharos ScanFree·사진)’로 새롭게 공개했다고 28일 밝혔다.

신세계아이앤씨는 이번 설루션 고도화를 계기로 국내 유통 매장뿐 아니라 일본 등 아시아 시장으로 사업 영역을 확대할 계획이다. 앞으로는 대규모언어모델(LLM) 기반 에이전트 기능을 접목해 상품 인식과 결제를 넘어 통합형 설루션으로 발전시킨다는 구상이다.

기존 자사 설루션이 1초 만에 99.5% 정확도로 상품을 인식했다면, ‘스파로스 스캔프리’는 0.4초 이내에 99.9% 정확도로 여러 개의 상품을 동시에 인식한다. 일반 셀프 계산대 대비 고객 대기 시간을 9배까지 단축했다. 인식할 수 있는 제품 단위는 5000여종(SKU)까지 확대됐다. 공산품은 물론 과일·채소 등 신선식품부터, 같은 상품이라도 모양이 제각기 다른 빵까지 바코드가 없는 상품을 인식할 수 있다. 김광우 기자