자동차·로봇·공장·에너지 AI로 연결 “궁극적 목표는 도시 지능화” “현대차그룹, 피지컬 AI 기업 전환” “자동차 제조 경계 넘는다” 車 제조사 넘어 ‘피지컬 AI 기업’ 전환 엔비디아와 로봇 표준 플랫폼 공동 구축 새만금 9조·영남권 42조 국내 투자 추진

[헤럴드경제=정경수 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 자동차와 로봇, 공장, 에너지 인프라가 인공지능(AI)을 통해 실시간으로 연결되는 ‘AI 미래도시’ 구상을 공개했다.

전통적인 자동차 제조기업의 경계를 넘어 피지컬 AI 설루션 기업으로 전환하고, 엔비디아·웨이모·구글 딥마인드 등 글로벌 빅테크와의 동맹을 통해 이를 현실화하겠다는 전략이다.

정 회장은 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 이재명 대통령 주재로 열린 ‘샌프란시스코 AI 서밋’에 참석해 이 같은 현대차그룹의 피지컬 AI 비전과 실행 전략을 밝혔다.

행사에는 정 회장을 비롯해 국내 주요 기업 경영진과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO, 혹탄 브로드컴 CEO 등 약 150명이 참석했다.

정 회장은 “현대차그룹은 전통적인 자동차 제조의 경계를 넘어 지금은 자율주행, 로보틱스, AI 팩토리 등의 피지컬 AI 설루션 기업으로 전환을 추진하고 있다”고 말했다.

이어 “현대차그룹이 추구하는 피지컬 AI는 자동차와 로봇 같은 개별 디바이스의 지능화를 시작으로 AI 팩토리 같은 특정 공간의 지능화를 거쳐, 궁극적으로 전체 도시 인프라가 유기적으로 연결·운영되는 도시 수준의 통합 지능화를 실현하는 것”이라고 강조했다.

현대차그룹이 구상하는 AI 미래도시는 차량과 로봇, 생산시설, 물류망, 에너지 설비가 AI를 기반으로 정보를 주고받으며 효율적으로 운영되는 도시다.

첫 단계는 차량과 로봇의 지능화다. 차량에는 자율주행 기능을 적용하고, 로봇은 주변 환경을 스스로 판단해 작업을 수행하도록 한다. 이어 생산과 물류, 품질 관리 등 공장 전반을 AI로 통합 운영하는 ‘AI 팩토리’를 구축한다.

궁극적으로는 도시 안의 모빌리티와 로봇, 에너지 등 도시의 핵심 인프라를 실시간으로 연결해 교통과 물류 흐름, 에너지 사용까지 최적화한다는 구상이다.

정 회장이 제시한 피지컬 AI 전략은 자동차와 로봇을 똑똑하게 만드는 데 그치지 않는다. 제조 현장을 AI로 연결하고, 나아가 도시의 교통과 물류, 에너지 인프라 전체가 스스로 최적화되는 구조를 만드는 것이 최종 목표인 셈이다.

제조·로봇·현장 데이터가 피지컬 AI 경쟁력

정 회장은 현대차그룹이 피지컬 AI 시대에 차별화된 경쟁력을 갖출 수 있는 배경으로 제조 경쟁력과 로보틱스 기술, 방대한 현장 데이터를 꼽았다.

첫 번째 강점은 세계 최고 수준의 제조 경쟁력이다. 현대차그룹은 오랜 기간 글로벌 생산거점을 운영하며 품질 관리와 공급망 운영 노하우를 축적해 왔다. 새롭게 개발한 AI 기술을 실제 제품과 생산공정에 적용하고 신속하게 검증·확산할 수 있는 기반을 갖췄다는 설명이다.

두 번째는 로보틱스 역량이다. 현대차그룹은 보스턴다이나믹스를 중심으로 로보틱스를 미래 핵심 사업으로 육성하고 있다.

보스턴다이나믹스의 사족보행 로봇 ‘스팟’과 지능형 물류 로봇 ‘스트레치’, 현대차그룹 로보틱스랩의 차세대 모바일 로봇 플랫폼 ‘모베드’ 등이 대표적이다. 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’는 제조와 물류, 모빌리티 현장에서 인간을 도와 함께 일하는 피지컬 AI의 핵심 사례로 꼽힌다.

세 번째 강점은 ‘데이터 플라이휠’이다. 제조 현장과 차량, 물류, 로봇 실증 과정에서 발생한 데이터를 AI 학습에 활용하고, 이를 통해 개선한 알고리즘을 다시 현장에 적용해 성능을 높이는 선순환 구조다.

현대차그룹은 대규모 제조 현장과 모빌리티, 로봇 및 서비스 운영 경험을 동시에 보유하고 있어 현실 세계에서 발생하는 데이터를 지속적으로 확보할 수 있다. AI가 가상공간에 머무르지 않고 실제 산업 현장에서 학습하고 고도화되는 구조를 만들 수 있다는 것이다.

엔비디아와 AI 인프라·디지털 트윈·자율주행 협력

현대차그룹은 자체 제조·로봇 역량에 글로벌 빅테크의 AI 기술을 결합하는 방식으로 피지컬 AI 전환에 속도를 낼 계획이다.

정 회장은 “현대차그룹이 보유한 제조 역량, 로보틱스 기술, 데이터 등의 강점과 빅테크 기업의 장점이 결합돼 피지컬 AI 시대의 새로운 혁신 생태계를 만들어낼 수 있다”고 말했다.

엔비디아와는 AI 인프라와 제조 디지털 트윈, 자율주행 분야에서 협력한다.

현대차그룹은 엔비디아와 블랙웰 그래픽처리장치(GPU) 5만장 공급 계약을 체결했다. 지난해 맺은 ‘국내 피지컬 AI 역량 고도화 업무협약’을 바탕으로 현대차그룹의 로봇 애플리케이션 센터와 엔비디아의 AI 기술센터 설립도 추진하고 있다.

양사는 국내 피지컬 AI 인프라를 확충하고 전문 인재를 양성하는 사업에서도 협력할 예정이다.

제조 분야에서는 엔비디아의 디지털 트윈 플랫폼을 활용한다. 실제 공장과 생산설비를 가상공간에 구현해 공정과 로봇 동선을 사전에 검증하고 생산설비의 운영 효율을 높이는 방식이다.

자율주행 분야에서는 엔비디아의 차량용 반도체와 센서, 컴퓨팅 아키텍처를 현대차그룹의 차량 플랫폼과 결합해 관련 기술을 고도화할 계획이다.

웨이모에는 아이오닉 5 공급…구글과 휴머노이드 개발

글로벌 자율주행 기업 웨이모와의 협력도 확대한다.

현대차그룹과 웨이모는 2024년 전략적 파트너십을 체결한 이후 자율주행 차량 위탁생산을 포함한 자율주행 파운드리 사업을 추진하고 있다.

미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서는 웨이모에 공급할 아이오닉 5를 생산할 예정이다. 해당 차량에는 조향과 제동, 전력 시스템을 이중화하고 기능 안전과 사이버 보안을 강화하는 등 자율주행 특화 사양이 적용된다.

보스턴다이나믹스는 구글 딥마인드와 손잡고 미래 휴머노이드 로봇 개발에 나선다.

로봇이 실제 작업 환경에서 복잡한 업무를 수행하고 인간과 협업하려면 정교한 하드웨어뿐 아니라 주변 상황을 이해하고 판단할 수 있는 AI 모델과 학습체계가 필요하다.

보스턴다이나믹스의 로봇 하드웨어 기술에 구글 딥마인드의 AI 역량을 결합해 로봇의 자율성을 높이고, 복잡한 환경에서도 유연하게 대응할 수 있도록 한다는 계획이다.

현대차그룹은 이를 토대로 2028년까지 미국에서 연간 3만대 규모의 로봇 생산체계를 구축한다. 차세대 전동식 아틀라스 개발형 모델은 HMGMA 등 현대차그룹 생산거점에 우선 투입해 성능을 검증한 뒤 적용 범위를 단계적으로 확대한다.

엔비디아와 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’ 구축

현대차그룹은 엔비디아와 국내 대학과 연구소, 스타트업이 공동으로 활용할 수 있는 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’도 구축한다.

로봇 레퍼런스 플랫폼은 연구용 로봇 모델과 표준화된 하드웨어·소프트웨어 개발 환경을 제공하는 개방형 생태계다. 기술과 아이디어를 보유하고도 로봇 제작이나 실증 환경을 마련하기 어려웠던 연구기관과 스타트업의 진입 장벽을 낮추겠다는 취지다.

대학과 연구소, 스타트업은 공통된 로봇 플랫폼을 활용해 피지컬 AI 기술을 개발하고 실제 환경에서 성능을 검증할 수 있다. 현대차그룹은 이를 통해 국내 로봇 기술 혁신과 인재 양성, 사업화를 함께 지원한다는 방침이다.

정 회장은 “빅테크와의 협력 결과가 국내 피지컬 AI 산업 성장의 밑거름으로 이어질 수 있어야 한다”며 “현대차그룹은 국내 로봇·AI 기술 고도화를 위한 오픈 생태계를 조성할 계획”이라고 말했다.

새만금 9조·영남권 42조 투자…국내 거점 육성

피지컬 AI 산업을 뒷받침하기 위한 국내 투자도 병행한다.

현대차그룹은 전북 새만금 지역에 약 9조원을 투입해 AI 데이터센터와 로봇 제조 클러스터, 수전해 플랜트, AI 수소도시 등을 아우르는 ‘새만금 AI 밸리’를 조성한다.

새만금 로봇 제조 클러스터에서는 현대차그룹의 로봇을 생산하는 동시에 생산 경험과 시설이 부족한 중소기업의 로봇 제품을 대신 생산하는 ‘로봇 파운드리’ 역할도 수행할 예정이다.

영남권에는 향후 10년간 총 42조원을 투자한다. AI 기반 제조 허브를 비롯해 미래 항공·우주 산업과 지속가능한 에너지 인프라가 집약된 첨단산업 거점을 육성한다는 계획이다.

현대차그룹은 새만금과 영남권을 중심으로 피지컬 AI에 필요한 데이터와 에너지, 로봇 생산, 기술 실증 역량을 한곳에 모을 방침이다. 이를 통해 국내 산업 경쟁력을 높이고 지역 균형발전과 일자리 창출에도 기여한다는 구상이다.