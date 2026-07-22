[헤럴드경제=소민호 기자] 행정중심복합도시건설청(행복청)은 대통령 세종 집무실 건축설계에 본격 착수한다고 22일 밝혔다.

행복청은 올 1∼4월 진행한 대통령 세종 집무실 설계 공모에서 해안종합건축사사무소 컨소시엄(해안·토문·운생동건축사사무소)을 당선작으로 선정한 바 있다.

‘채와 마당으로 구현한 국가상징 공간, 지혜의 풍경’이란 제목의 당선작은 자연 지형에 순응한 공간 구성과 전통적인 ‘채와 마당’ 배치를 통해 한국적 풍경을 구현한 것이 특징이다.

대통령과 참모진을 근접 배치하고 지형 단차를 활용한 입체적 동선을 적용해 높은 평가를 받았다.

다만 개별 건축물의 상징성과 전통 건축 요소의 조화는 보완 과제로 제시됐는데, 행복청은 문화·건축·역사 분야 전문가로 구성된 특별자문회의를 운영하고 국민 의견을 지속적으로 수렴해 국가의 위상과 국격에 걸맞은 품격 높은 건축물이 될 수 있도록 보완할 계획이다.

행복청은 2027년 설계를 마무리하고 같은 해 공사에 착수해 2029년 8월 입주를 목표로 사업을 추진한다.

강주엽 행복청장은 “대통령 세종 집무실이 국격에 맞고 국민들에게 자긍심을 심어줄 수 있는 대표적 건축물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.