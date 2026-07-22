[헤럴드경제=김성훈 기자] 영화 포스터 디자이너 박시영이 그룹 뉴진스가 4인 체제로 내놓은 새 영상에 혹평했다.

박시영은 22일 자신의 SNS에 “뉴진스 새 거 떴다길래 눈 뜨자마자 보러갔더니 엄청 촌스럽네. 무슨 감성이 가요톱텐 시절도 아니고”라며 “재능 없는 애들이 숟가락 올려놓고 싹싹 긁어먹었구만”이라고 적었다.

이어 “뉴진스 4명이 뭐야? ‘진격의 거인’에서 ‘진격’이 빠져버렸어”라며 “감 없고 자존심만 부리는 사람이 회사를 차려 큰 투자를 받은 게 원죄지 뭐”라고 모회사 하이브를 저격하는 듯한 말을 덧붙였다.

박시영이 언급한 콘텐츠는 뉴진스가 이날 데뷔 4주년을 맞아 팀 공식 유튜브 채널에 공개한 ‘2026 서머 오브 뉴진스(2026 Summer of NewJeans)’ 스페셜 필름이다. 영상에는 여름밤 민지를 시작으로 멤버들이 하나둘 모이는 모습이 담겼다.

지난해 3월 홍콩 공연을 끝으로 활동을 중단했던 뉴진스가 공식 채널에 팀 단위 콘텐츠를 올린 것은 약 1년 4개월 만이다. 특히 그간 거취를 둘러싸고 명료한 입장이 정리되지 않았던 민지가 하니, 해린, 혜인과 함께 모습을 드러냈다는 점에서 ‘4인 체제’로 컴백한다는 것을 예고한 영상으로 풀이됐다.

어도어 측은 “뉴진스의 데뷔 4주년을 맞아 팬들을 위해 준비한 스페셜 콘텐츠”라며 “구체적인 활동 재개 시기와 방식은 논의가 모두 완료된 후 공식 발표할 예정”이라고 입장을 밝혔다.

당초 5인 체제였던 뉴진스는 2024년 11월 어도어에 전속계약 해지를 통보하며 분쟁을 시작했으나, 법원은 전속계약 유효 확인 소송에서 어도어의 손을 들어줬다. 이후 다니엘은 팀에서 퇴출됐다.

한편 박시영 디자이너는 2006년 영화 ‘짝패’ 포스터 디자인 작업으로 이름을 알렸으며, 이후 영화 ‘마더’, ‘하녀’, ‘관상’, ‘곡성’, ‘왕과 사는 남자’, ‘호프’ 등을 비롯한 다수 작품의 포스터를 제작해 왔다.