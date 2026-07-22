올해 발표 서비스 품질 조사 모두 석권

삼성전자서비스가 ‘한국산업의 서비스품질지수(KSQI)’ 조사에서 가전 및 모바일·IT기기(사진) AS(애프터서비스) 부문 1위에 선정됐다. 이로써 가전 부문은 16년 연속, 모바일·IT기기 부문은 15년 연속 1위를 지켰다.

22일 삼성전자서비스에 따르면 한국능률협회컨설팅이 주관한 ‘한국산업의 서비스품질지수’ 조사에서 ▷서비스 전문성 ▷친절한 고객 응대 ▷고객 맞춤형 서비스 등 핵심 평가항목에서 업계 최고 점수를 받으며 1위에 올랐다.

‘한국산업의 서비스품질지수’ 조사는 전문 평가단이 기업의 서비스를 직접 체험하고 품질 수준을 객관적으로 측정하는 국내 유일의 평가 제도이다.

삼성전자서비스는 ▷2월 ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 서비스센터 부문 1위 ▷6월 ‘국가서비스대상’ 가전 AS 대상 ▷7월 ‘한국서비스품질지수’ 및 ‘국가고객만족도’ 전 부문 1위 등 올해 발표된 서비스 품질 조사를 모두 석권했다. 삼성전자서비스는 서비스센터를 기다리지 않고 이용할 수 있는 ‘예약 서비스’를 지난 4월 전국 모든 서비스센터에 도입했다. 6월부터는 예약가능 요일도 월요일부터 토요일 오전까지로 전면 확대했다.

평일에는 전국 모든 서비스센터, 주말과 공휴일에는 전국 9곳 ‘주말케어센터’에서 예약 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 김현일 기자