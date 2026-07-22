30인 이하→50인 미만으로 확대…내년 1월부터는 100인 미만까지 개인형IRP 도입으로 노무제공자·자영업자·공무원도 가입 가능

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 공적 기금형 퇴직연금인 ‘푸른씨앗’ 가입 대상을 기존 30인 이하 사업장에서 50인 미만 사업장으로 확대한다. 또, 개인형퇴직연금(IRP)을 새로 도입해 자영업자와 노무제공자 등도 가입할 수 있도록 했다. 퇴직연금 사각지대를 줄여 노후소득 보장 체계를 강화하겠다는 취지다.

22일 고용노동부와 근로복지공단은 서울 마포구 프론트원에서 ‘중소기업퇴직연금기금(푸른씨앗) 가입대상 확대 기념행사’를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 지난 1일부터 시행된 근로자퇴직급여보장법 개정에 맞춰 확대된 제도를 알리고 중소기업과 다양한 형태의 노동자의 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

이번 제도 개편으로 푸른씨앗 가입 대상은 상시근로자 30인 이하 사업장에서 50인 미만 사업장으로 넓어졌다. 정부는 내년 1월부터는 가입 대상을 100인 미만 사업장까지 단계적으로 확대할 계획이다.

아울러 푸른씨앗 IRP가 새롭게 도입되면서 자영업자와 노무제공자, 공무원 등도 공적 기금형 퇴직연금에 가입할 수 있게 됐다. 정부는 이를 통해 퇴직연금 가입 사각지대를 줄이고 보다 촘촘한 노후소득 보장체계를 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

푸른씨앗은 2022년 도입된 국내 최초의 공적 기금형 퇴직연금으로, 여러 중소기업의 부담금을 하나의 기금으로 모아 전문적으로 운용하는 제도다. 현재 가입자는 약 19만명, 적립금은 약 1조9000억원 규모로 성장했으며 최근 3년 연속 안정적인 운용 성과를 기록했다.

이날 행사에서는 새롭게 가입한 50인 미만 사업주와 푸른씨앗 IRP 가입자에게 감사패를 전달하고 참석자들이 현장에서 직접 IRP 가입 신청을 진행했다. 스타트업과 청년 근로자가 많은 프론트원 입주기업을 대상으로 현장 홍보도 실시했다.

권창준 노동부 차관은 “중소기업 노동자는 물론 자영업자와 노무제공자 등 다양한 형태로 일하는 국민도 공적 기금형 퇴직연금의 혜택을 누릴 수 있게 된 것은 우리나라 노후소득 보장체계를 한 단계 발전시키는 의미 있는 변화”라며 “퇴직연금 사각지대를 지속적으로 해소하고 기금형 퇴직연금이 활성화될 수 있도록 제도 개선과 현장 지원을 이어가겠다”고 말했다.