59~84㎡, 897가구 일반분양 1호선·소사역 ‘더블 역세권’

DL이앤씨는 1호선·서해선 환승역인 소사역 앞 초역세권 단지인 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’(투시도)를 분양 중이라고 22일 밝혔다.

소사3구역 주택재개발정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 3층~지상 38층, 13개 동, 총 1649가구로 규모로 이중 897가구가 일반 분양 대상이다. 전용면적별 일반분양 가구 수는 ▷59㎡A 374가구 ▷59㎡B 107가구 ▷74㎡A 208가구 ▷74㎡B 108가구 ▷84㎡A 73가구 ▷84㎡B 27가구 등이다. 2019년 10월 입주 예정이다.

이 단지는 소사역을 통해 2·5·7·9호선은 물론 공항철도까지 연결된다는 점이 강점이다. 마곡, 구로, 가산 등 G밸리 업무지구는 20분 내 이동 가능하며 여의도와 광화문, 강남 등 서울 3대 업무지구로 꼽히는 서울 중심지까지도 40분대면 도달할 수 있다.

현재 단지가 속한 경기 부천시는 비규제지역으로 주택담보대출비율(LTV)이 최대 70%가 적용되며 계약금 1차 1000만원 정액제와 중도금 대출(60%) 이자 후불제를 이용할 수 있다.

단지 내 커뮤니티시설에는 사우나를 비롯해 피트니스, 실내 스크린 골프연습장, 스크린골프룸, 미니짐, 올데이 다이닝, 드포엠카페, 라운지카페(작은도서관), 게스트하우스 등이 조성된다.

e편한세상 브랜드만의 프리미엄 조경 설계인 ‘드포엠(dePoem)’이 적용돼 단지에서는 잔디마당을 만날 수 있다. 세대 내부는 라이프스타일 맞춤 플랫폼 ‘C2 하우스’ 혁신 설계와 취향에 따라 인테리어 옵션을 선택할 수 있는 ‘디 셀렉션’이 반영된다. 김희량 기자