[헤럴드경제=고승희 기자] K-팝의 역사를 쓴 가수 싸이(PSY)의 글로벌 히트곡 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 60억뷰를 넘어섰다. K-팝 역사상 최초의 일이다.

20일 소속사 피네이션에 따르면 ‘강남스타일’ 뮤직비디오는 지난 17일 오후 유튜브 조회 수 60억 뷰를 넘어섰다. 2012년 7월 15일 세상에 공개된 지 14년 만의 성과다.

‘강남스타일’은 2023년 12월 50억 뷰를 기록, 불과 2년 7개월 만에 10억 뷰를 추가하며, 수년이 지나도 사그라지지 않는 강력한 글로벌 음원 파워를 과시했다.

‘강남스타일’은 K-팝이 세계 주류 음악 시장으로 도약하는 데 결정적 분기점이 된 곡이다. 싸이만의 해학과 중독성 강한 ‘말춤’을 앞세워 세계적인 신드롬을 일으켰다.

2012년 12월 유튜브 사상 최초로 ‘10억 뷰’라는 미지의 영역을 개척했으며, 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 7주 연속 2위라는 대기록을 남기며 K-팝의 패러다임을 바꿨다.

싸이는 당시의 인기에 대해 언론을 통해 “유튜브는 한류의 판도를 완전히 바꾼 플랫폼”이라며 “‘강남스타일’은 뉴미디어를 성공적으로 활용해 세계 무대로 도약한 최초의 모범 사례”라고 회고하기도 했다.

피네이션 측은 “60억 뷰 돌파는 K-팝 역사의 상징적인 기록이자, 국경과 세대를 뛰어넘어 꾸준히 사랑받는 콘텐츠의 저력을 보여주는 사례”라고 말했다.

싸이는 ‘강남스타일’ 뮤직비디오가 대기록을 세우자, 지난 19일 열린 ‘싸이흠뻑쇼 서머스웨그2026’ 과천 공연에서 당시의 시그니처 의상을 입고 성대하게 자축했다. 그는 현장을 찾은 관객들에게 “오늘의 특별한 무대 영상을 유튜브에 60억 뷰 기념 감사 영상으로 공개하겠다”고 소회를 전하며 팬들과 기쁨을 함께 나눴다.