[헤럴드경제=민성기 기자] 경기 도중 5·18 민주화운동을 폄훼하는 응원 구호를 외쳐 논란을 일으킨 배재고 야구부가 대한체육회 스포츠공정위원회 재심에서 출전 정지 징계를 6개월에서 1개월로 감경받았다.

대한체육회는 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 제19차 스포츠공정위원회를 열어 기존 6개월이던 배재고의 출전 정지 징계에 대한 재심의를 거쳐 1개월로 낮춘다고 밝혔다.

배재고는 징계 6개월이 유지될 경우 출전할 수 없었던 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 참가가 가능해졌다.

배재고는 다음 달 11일 오후 5시 서울 양천구 목동구장에서 인천고와 1회전 경기를 치른다.

이영진 위원장은 “배재고 선수들의 부적절한 행위는 규정에 어긋나는 징계 사유”라며 “다만 선수들은 광주제일고(광주일고)를 찾아가 사과하고 피해 당사자들은 용서한 뒤 선처를 호소한 점을 고려했다”고 밝혔다.

이어 “학생 선수들은 배움의 과정에 있다는 점 등을 고려해 1심 징계인 출전 정지 6개월은 과중하다고 봤다”고 설명했다.

배재고 야구부 일부 선수들은 지난달 29일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주일고와 경기에서 상대 팀 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크 데이”라는 구호를 외쳐 파문을 일으켰다.

이에 대한야구소프트볼협회 공정위는 지난 1일 배재고 야구부에 6개월 출전 정지와 함께 청룡기 대회 남은 경기 몰수패 징계를 의결했다.

광주일고의 선처 요청 등으로 사태가 해결 국면에 이르자 배재고는 지난 8일 대한체육회 공정위에 6개월 출전 정지 징계에 관한 재심의를 신청했고, 공정위는 이날 징계 감경 처분을 내려 봉황대기 출전이 가능해졌다.

봉황대기는 배재고가 올해 출전할 수 있는 사실상 마지막 전국 대회다.

배재고 야구부 3학년 학생 선수들은 공정위 재심의 결과에 따라 대학 입시와 프로야구 진출에 영향을 받을 수 있어서 재심의 결과에 관심이 쏠렸다.

대한야구소프트볼협회는 최근 배재고가 대한체육회 공정위에 재심의를 신청하자 대회 출전 가능성을 고려해 봉황대기 대진 추첨에 배재고를 포함했다.

광주제일고는 다음 달 9일 오전 9시 목동야구장에서 화성동탄BC와 1회전 경기를 치른다.

배재고와 광주제일고의 리턴 매치가 성사되기 위해선 두 학교가 결승에 진출해야 한다.