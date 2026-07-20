[헤럴드경제=민성기 기자] SBS 아나운서 출신 김민지가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 중계를 마친 남편 박지성을 응원했다.

김민지는 20일 자신의 SNS를 통해 “2026 북중미 월드컵 최후의 승자는 스페인”이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 대회 개막 전부터 스페인의 우승을 예상했던 박지성의 모습이 담겼다.

김민지는 “축잘알(축구를 잘 아는 사람)이긴 해”라며 남편의 예측을 칭찬한 뒤 “2026 월드컵 모두 고생 많으셨습니다”라고 덧붙였다.

박지성은 선수 시절 월드컵과 유럽 무대를 경험한 전문성을 바탕으로, 2026 북중미 월드컵 JTBC 메인 해설위원을 맡아 활약했다.

박지성, 김민지 부부는 2014년 결혼해 슬하에 딸, 아들 한명을 두고 있다.

한편, 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 결승전에서 아르헨티나를 1-0으로 꺾고 정상에 올랐다.