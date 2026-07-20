[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 박명수가 우울감과 불면으로 정신건강의학과를 찾았던 경험을 밝혔다.

20일 방송된 KBS 쿨FM ‘박명수의 라디오쇼’에서는 정신건강의학과 전문의 이경준이 출연해 ‘인생을 살며 생기는 고민, 걱정, 갈등, 불안’을 주제로 이야기를 나눴다.

이날 박명수는 정신건강의학과에서 상담을 받아본 경험을 털어놔 눈길을 끌었다.

박명수는 “저도 가끔 우울하고 잠이 안 올 때 병원에 가서 상담을 한다”며 “처음에는 ‘들어가면 이상하게 보지 않을까’ 불안했다”고 밝혔다. 이어 “문을 열고 들어갔더니 15명이 쭉 대기하고 있더라. 정신건강의학과에 사람이 이렇게 많은 건 처음 봤다”며 “그걸 보고 ‘숨기고 그럴 일이 아니네’라는 생각이 들었다”고 했다.

그러면서 “머리, 뇌에 감기가 걸렸다고 생각하는 정도로 병원을 찾는 게 좋을 것 같다”며 정신건강의학과에 대한 편견을 내려놓길 당부했다.