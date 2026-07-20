[헤럴드경제=조용직 기자] 송민혁(22·동아제약)과 신상훈(28·PXG)이 내달 열리는 콘페리투어에 출전한다.

송민혁은 현지 시간으로 8월 6일부터 9일까지 미국 네브래스카주 오마하에 위치한 더 클럽 앳 인디언 크리크에서 펼쳐지는 ‘피나클 뱅크 챔피언십’에 나선다. 이어서 신상훈은 8월 13일부터 16일까지 미국 아이다호주 보이시에 위치한 힐크레스트 컨트리클럽에서 열리는 ‘알버트손 보이스 오픈’에 출격한다.

송민혁과 신상훈은 상반기 제네시스 포인트 상위자 자격으로 획득한 출전권을 통해 각 대회 출전 명단에 이름을 올렸다. 올해 KPGA 투어는 콘페리투어의 스폰서인 콘페리 코리아와 2026시즌 KPGA투어 상반기 제네시스 포인트 15위 이내 선수 중 상위 2명에게 콘페리투어 출전권을 부여하기로 협의한 바 있다. 상반기 종료 후 제네시스 포인트 2위(2643.24P)에 오른 송민혁과 5위(2416.94P)에 자리한 신상훈에게 해당 특전이 돌아갔다.

송민혁은 “피나클 뱅크 챔피언십에서 공동 25위 안에 들어 다음 대회에도 출전하는 것이 목표“라고 말하며 “평상시에 하던 훈련 그대로 하면서 열심히 준비하고 있다. 늘 하던 대로 체력 운동도 충분히 하고 퍼트, 쇼트게임 골고루 훈련하고 있다. 후회 없는 플레이 펼치고 오겠다”고 전했다.

신상훈은 “상반기 제네시스 포인트 특전으로 콘페리투어에 출전하게 됐다. 소중한 기회로 참가하는 만큼 현지 환경을 고려한 공략법을 고민해 좋은 결과 만들겠다”는 각오를 밝혔다.

콘페리투어는 PGA투어에 진출하기 위한 관문 중 하나로 2025년 이승택(31·CJ)이 KPGA투어 제네시스 포인트 특전 제도를 통해 콘페리투어에서 활동한 후 콘페리투어 포인트 상위 20명에게 주어지는 PGA투어 카드를 획득하기도 했다. 현재 이승택은 올 시즌 초 발목 부상으로 PGA투어 활동을 잠시 중단하고 재활에 집중하고 있다.