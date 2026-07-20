7월 27~29일 전국 주요 고속도로 휴게소 4곳서 진행 ‘한국(Hankook)’ 주요 제품군 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)가 여름 휴가철을 맞아 오는 27일부터 29일까지 전국 4개 주요 고속도로 휴게소에서 ‘하계 고속도로 안전 점검 캠페인’을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 캠페인은 여름 휴가철 장거리 운행이 증가하는 시기에 고객 차량의 타이어 상태를 무상으로 점검해 안전하고 쾌적한 주행을 지원하고, 올바른 타이어 관리의 중요성을 알리기 위해 마련됐다.

캠페인은 ▷서울양양고속도로 가평휴게소(양양 방향) ▷익산평택고속도로 평택호휴게소(부여 방향) ▷경부고속도로 칠곡휴게소(부산 방향) ▷호남고속도로 익산미륵사지휴게소(구 여산휴게소, 순천 방향) 등 전국 주요 고속도로 휴게소 4곳에서 동시에 운영된다.

휴게소 내 행사장에서는 한국타이어의 숙련된 전문 엔지니어 팀을 통해 타이어 공기압과 마모 상태, 외관 손상 여부 등을 무상으로 점검 받을 수 있다. 행사장 방문 고객 전원에게 물티슈, 타이어 점검 및 설문에 모두 참여한 고객에게는 3단 전자동우산, 휴대용 선풍기 등 사은품을 증정하며 ‘티스테이션(T’Station)’ 애플리케이션 가입 고객 대상 타이어 30% 할인 쿠폰도 제공한다.

아울러 전기차 전용 올웨더 타이어 ‘아이온 플렉스 클라이밋(iON FlexClimate)’, 전기차 전용 사계절 타이어 ‘아이온 에보 AS(iON evo AS)’, SUV 전용 프리미엄 컴포트 타이어 ‘다이나프로 HPX(Dynapro HPX)’, 소형 화물트럭 및 밴 전용 타이어 ‘밴트라 트랜짓(Vantra Transit)’ 등 ‘한국(Hankook)’의 주요 제품군을 전시할 예정이다.

한편, 한국타이어는 지난 17일부터 19일까지 대구 삼성 라이온즈파크 야외 광장에서 한국 배터리 홍보를 위한 ‘스트라이크존’ 팝업 이벤트를 운영하는 등 소비자 접점을 넓히기 위해 다양한 마케팅 활동을 이어가고 있다.