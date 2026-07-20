인천공항 재입성 100일 기념 행사 연간 6000억 매출 확대 효과 기대

롯데면세점이 인천공항점 오픈 100일을 맞아 기념행사를 진행했다고 20일 밝혔다.

지난 16일 인천국제공항 제2터미널 출국장에서 열린 기념식에는 김동하 롯데면세점 대표이사, 김창규 인천국제공항공사 운영본부장, 롯데면세점 모델인 그룹 에스파 등 주요 관계자가 참석했다. 리본 커팅식과 기념촬영, 매장 투어, 에스파 핸드프린팅 퍼포먼스 등이 이어졌다.

100일 기념 프로모션도 전개한다. 8월 17일까지 LDF PAY와 함께 화장품·주류·식품 카테고리에 사용할 수 있는 PRE LDF PAY를 주차별로 증정한다. 비행기 좌석 번호와 행운의 좌석 번호가 일치하는 고객에게 인천공항점 전용 LDF PAY 5만원을 제공하는 ‘LUCKY SEAT’ 이벤트도 마련했다. 100달러 이상 구매한 고객에게는 롯데면세점 모델 포토카드를 제공한다.

롯데면세점은 지난 4월 인천공항점 DF1 구역(화장품·향수/주류·담배·식품) 영업을 시작하며 약 3년 만에 인천공항에 복귀했다. 사업 기간은 영업 개시일로부터 최장 10년이다. 총 4094㎡(약 1240평) 규모의 15개 매장에서 240여개 브랜드를 운영하고 있다. 이를 통해 연간 6000억원 이상의 매출 확대 효과가 기대된다.

김동하 롯데면세점 대표이사는 기념식에서 “인천공항점의 성공적인 안착은 고객 신뢰와 인천공항공사와의 긴밀한 협력으로 이뤄낸 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 차별화된 상품 경쟁력과 서비스를 바탕으로 인천공항 면세 쇼핑의 새로운 기준을 만들겠다”고 전했다. 강승연 기자