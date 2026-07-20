​[헤럴드경제=이명수 기자] 걸그룹 리센느 원이가 걸그룹 브랜드평판 1위에 올랐다.

스타투데이에 따르면, 한국기업평판연구소는 걸그룹 개인 브랜드평판 2026년 7월 빅데이터 분석을 위해 2026년 6월 19일부터 2026년 7월 19일까지 걸그룹 개인 735명의 브랜드 빅데이터 118,222,173개를 추출하여 걸그룹 개인 브랜드에 대한 소비자들 행동분석을 분석했다.

2026년 7월 걸그룹 개인 브랜드평판 30위 순위는 리센느 원이, 아이브 장원영, 에스파 카리나, 블랙핑크 제니, 리센느 미나미, 블랙핑크 리사, 아이브 안유진, 아일릿 원희, 리센느 제나, 블랙핑크 로제, 리센느 메이, 에스파 윈터, 리센느 리브, 레드벨벳 아이린, 블랙핑크 지수, 소녀시대 태연, 트와이스 나연, ITZY 류진, 레드벨벳 조이, 소녀시대 윤아, 트와이스 사나, 아이브 레이, 르세라핌 김채원, 엔믹스 설윤, 에스파 닝닝, 레드벨벳 슬기, 다이아 정채연, 트와이스 지효, 트와이스 정연, 프로미스나인 이채영 순으로 분석됐다.​

한국기업평판연구소 구창환 소장은 “리센느 원이는 링크분석에서 ‘예쁘다, 소통하다, 역주행하다’가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 ‘러브어택, 이선민, 프리티걸’이 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 91.26%로 분석됐다”라고 말했다.

리센느는 최근 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’를 통해 ‘거제 소녀’, ‘갸루 캐릭터’ 등으로 주목을 받았다. ‘거제 야호’ 밈으로 큰 사랑을 받고 있다.