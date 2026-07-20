[헤럴드경제=채상우 기자] 베우 구혜선이 촬영 중 실신해 구조됐을 당시 구급대원에 의해 옷이 벗겨진 심경을 토로했다.

18일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 구혜선이 출연해 과거 드라마를 중도 하차할 정도로 심각했던 음식물 알레르기와 아나필락시스 쇼크를 고백했다.

구혜선은 “음식물 알레르기로 알고 있다. 대부분의 음식에서 알레르기 반응이 나타났다”고 말했다.

이어 “촬영 중 기절한 적이 두 번 정도 있었다. 화장실에서 쓰러졌는데 환경미화원분이 문밖으로 나온 제 머리카락을 보고 발견해 주셨다”며 “그때는 제발 문을 열지 않았으면 좋겠다는 생각이 들었다”고 했다.

병원으로 긴급 이송된 뒤에는 응급처치 과정에서 충격을 받기도 했다.

구혜선은 “예전에 구급대원 역할을 연습한 적이 있다. 심정지 환자가 발생하면 응급처치를 위해 가위로 옷을 자른다. 저도 옷을 다 벗겼다”며 “그 상황을 겪고 나니 ‘여기서 죽으면 안 되겠다’는 생각과 함께 인간의 존엄에 대해 생각하게 됐다”고 말했다.

또 그는 당시 한 시를 떠올렸다며 “사고가 났을 때 가장 먼저 팬티를 갈아입었는지가 생각났다는 내용이었는데, 그 시를 이해하게 됐다”고 덧붙였다.

구혜선은 이후 알레르기를 극복하게 된 계기도 공개했다.

그는 “사람이 먹고살자고 하는 건데 못 먹고 살 수는 없지 않나. 죽기 전에 가장 먹고 싶은 음식이 게장이었다”며 “알레르기 약과 주사를 준비해 놓고 ‘먹고 죽자’는 심정으로 게장을 먹었는데 희한하게 아무 증상이 나타나지 않았다. 그 이후부터는 모든 음식을 잘 먹게 됐다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.