산업별 핵심 중소·중견사 선정 대출 우대금리 등에 IR 기회 제공

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회와 산업통상자원부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 기후에너지환경부 등 14개 부처는 올해 제2차 ‘혁신 프리미어 1000’으로 547개 중소·중견기업을 선정했다고 20일 밝혔다.

혁신 프리미어 1000은 금융·산업간 협업을 통해 산업별 우수기업을 집중적으로 지원하기 위한 프로그램으로 기존에 운영해 온 유사 지원제도를 통합해 지난해부터 시행됐다.

앞서 1차 선정 당시 13개 부처가 509개 기업(중복제외)을 선정해 우대 혜택을 제공했다. 457개 기업에 올해 5월까지 금리·보증료 인하 등 3202건 총 4조9065억원을, 127개 기업에 총 246건의 기업설명회(IR) 기회 제공 등의 비금융을 지원했다.

올해 547개 기업을 선정하면서 총 1005개(중복제외)의 혁신프리미어 기업이 지원받게 됐다. 복수 부처에 중복으로 선정됐거나 재선정된 기업을 제외하면 496개 기업이 혁신 프리미어 기업으로 새롭게 이름을 올렸다.

이번에 혁신 프리미어 기업으로 선정된 547곳은 모두 혁신성장 산업분야에 해당하는 사업을 영위하고 있다. 분야별로(중복 포함) ▷제조·모빌리티 107곳 ▷인공지능 95곳 ▷환경·스마트 농축수산 85곳 ▷정보통신기술(ICT)·디지털 63곳 ▷융합지식서비스 34곳 ▷바이오헬스 59곳 ▷에너지 46곳 ▷소재·부품 38곳 ▷반도체·디스플레이 30곳 등이다.

지역별로 보면 서울·경기·인천의 수도권 소재 기업이 290개로 55.8%를 차지했으며 지방 기업은 230곳이 선정됐다. 기업 규모별로는 중소기업이 514개, 중견기업은 6개다.

선정 기업은 온오프라인을 통해 금융·비금융 지원신청서를 한국산업은행·중소기업은행·한국수출입은행 등으로 이뤄진 ‘정책금융 종합지원반’에 접수할 수 있다.

종합지원반은 담당 정책금융기관을 배정하고 맞춤형 지원을 제공한다. 각 기관의 전용 상품별로 대출 우대금리 및 한도 우대, 보증비율 우대 및 보증료율 감면 등을 받을 수 있다. 벤처캐피털(VC) 등 투자자 연결을 위한 투자유치 플랫폼이나 경영 관련 컨설팅 등의 비금융 서비스도 이용할 수 있다.

과기정통부 등 일부 부처는 소관 혁신 프리미어 기업 대상으로 부처별 지원사업 특전도 적용하고 있다.

2차 선정 기업은 2027년 말까지 혜택을 받을 수 있다. 관계부처는 매년 1000여개 혁신 프리미어 기업이 지원받을 수 있도록 내년 상반기 3차 접수를 진행해 500여개 기업을 선정할 예정이다.