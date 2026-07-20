- 태양광 LED 교통안전 기술…폐막지능형 교통정보 송수신용 솔라 델리네이터 개발

[헤럴드경제= 이권형기자] 지난 16일~18일까지 3일간 열린 ‘2026 여성발명왕EXPO’에서 폐막지능형 교통정보 송수신용 솔라 델리네이터를 개발한 스마트에너지㈜ 조정숙 대표가 최고상인 그랑프리(최우수상)를 수상하며 올해 ‘여성발명왕’ 영예를 안았다.

지식재산처가 주최하고 한국여성발명협회가 주관한 이번 ‘2026 여성발명왕EXPO’ 대회는 여성발명품박람회와 함께 ‘2026 여성발명왕EXPO’로 통합 개최했다. 올해는 세계 21개국에서 총 591점이 출품돼 역대 최대 규모를 기록했으며, 리빙·뷰티·산업·테크 등 다양한 분야에서 여성발명인들의 참신한 아이디어와 혁신 기술을 선보였다.

그랑프리를 수상한 조정숙 대표의 발명은 태양광 LED와 교통정보 송수신 센서를 결합한 스마트 교통안전 시설물이다. 차량 전조등 반사에 의존하던 기존 델리네이터의 한계를 개선해, 다양한 환경에서 도로 경계를 선명하게 표시하고 스마트 교통 인프라 활용 가능성을 높였다는 점에서 높은 평가를 받았다.

우수상(세미그랑프리)은 ▷김미경(㈜이엘산업)씨의 ‘경계블록 담수조’ ▷이미남(㈜와이에이치라이프)씨의 ‘신발 삽입용 지지구’ ▷마티야쿠보바 파라하트 (우즈베키스탄)씨의 ‘배관용 수분 함량 측정기’ ▷황중산(대만)씨의 ‘생분해성 PP 플랫폼’ ▷파리야 토르크(뉴질랜드)씨의 ‘피막 형성 액상 반창고 시스템’이 수상했다.

김기범 특허심판원장은 “앞으로도 여성 발명인들의 우수한 발명이 특허와 사업화로 연결되고, 해외 시장 진출까지 확대될 수 있도록 관련 지원을 지속적으로 강화해 가겠다”고 밝혔다.