[헤럴드경제=강승연 기자] 정관장은 고유가 피해지원금 지급 등 효과로 ‘힘내라 대한민국’ 프로모션 기간 전국 가맹점 매출이 지난해 같은 기간보다 12% 증가했다고 20일 밝혔다.

특히 지역 소비가 두드러졌다. 지난달 11~30일 해당 행사 기간 비수도권에서 전년 대비 매출이 증가한 가맹점 비중은 수도권보다 7%포인트 높았다. 경상도·전라도·충청도 지역 성장이 높은 편이었다.

소비층도 넓어졌다. 행사 기간 가맹점 신규 고객 매출은 전년 대비 23% 증가해 기존 고객 매출 증가율(13%)을 약 10%포인트 웃돌았다.

젊은 소비자 증가도 눈에 띈다. 20대 고객 매출은 39%, 30대는 19% 증가하며 전 연령대 가운데 가장 높은 성장률을 기록했다.

제품 중에서는 가성비와 간편함을 앞세운 제품들이 성장세를 이끌었다. 앰플형 건강 드링크인 ‘활기력’은 전년 대비 65% 성장하며 가장 높은 증가율을 기록했다. 또 스틱·앰플·필름 등 다양한 제형으로 출시되는 ‘에브리타임’도 41% 성장했다. 시그니처 제품인 ‘홍삼정’ 역시 매출이 33% 증가했다.

정관장 관계자는 “고유가 피해지원금이 지급되면서 지역 상권 소비가 여름철 건강관리 수요와 맞물리며 가맹점 매출 증가로 이어졌다”며 “2030세대 유입이 크게 늘었다는 점에서 이번 지원금 효과가 신규 소비층을 확보하는 계기가 됐다는 데 의미가 있다”고 말했다.