24~25일 17:00~22:00 영도대교 일대 제48차 유네스코 세계유산위원회 연계

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 오는 24~25일 이틀간 영도대교(유라리광장) 등에서 ‘2026 피란수도 부산 국가유산 야행(夜行)’을 개최한다고 20일 밝혔다.

시는 2016년부터 한국전쟁 당시 1023일 동안 대한민국 피란수도였던 부산의 역사 문화자원을 활용해 관람 체험 공연 등 야간특화 프로그램을 담은 문화유산 행사를 추진하고 있다.

올해는 제48차 유네스코 세계유산 위원회 개최기간과 연계해 피란수도 부산유산의 세계적 가치를 나라 안팎에 알리고, 세계유산 등재 추진에 대한 시민 공감대를 넓히는 계기가 될 것으로 기대된다.

이번 야행은 ‘기억의 도시 부산, 감정의 유산을 걷다’를 주제로, 오후 5부터 10시까지 피란수도 부산의 역사와 문화유산을 직접 걷고 보고 듣고 체험하며 공감할 수 있는 8야(夜) 20개 프로그램을 운영한다.

부산근현대역사관 부산기상관측소 등 피란유산 야간 답사, ESG 실천 쓰담달리기(플로깅), 역사 토크콘서트와 동화구연극을 다양한 연령층이 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 지역 예술가와 주민이 함께 만드는 뮤지컬, 거리공연과 피란시절 대표 다방인 밀다원을 재현한 청년 예술가들의 공연과 전시도 운영된다.

특히 25일 저녁 8시 영도대교 야간 도개 미디어파사드와 야간경관 연출로 피란수도 부산의 역사와 의미를 빛으로 조성해 색다른 볼거리를 제공한다. 유라리광장과 주요 피란유산 거점에는 청사초롱 등 야간경관과 포토존을 조성한다.

시는 ‘피란수도 부산유산’의 거점인 원도심 활성화를 위해 지역 소상공인들이 함께 만들어가는 지역 상생 프로그램도 추진한다. 지역 소상공인들과 벼룩시장 및 먹거리 부스를 운영하고, 중구 내 음식점 구매 인증 또는 부산 숙박업소 1박 이상 이용시 기념품도 제공한다.