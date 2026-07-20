1·2R 최종 합계 노보기 23언더파

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 지난 18일 대전 골프존조이마루 챔피언스홀 경기장에서 개최한 2026 신한투자증권 G투어 5차 대회 결선(총상금 1억원)에서 박래성이 1라운드 10언더파, 2라운드 13언더파, 최종 합계 23언더파로 첫 우승을 기록했다고 20일 밝혔다.

경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로, 전장 6730m의 장수골프리조트 코스에서 치러졌다. 총 87명의 선수들이 출전했고, 1라운드 종료 후 백카운트 방식 컷오프를 통해 63명이 최종라운드 플레이를 이어갔다.

최종라운드 8번홀 버디로 공동 선두에 나선 박래성은 치열한 선두 경쟁을 이어갔고 13번홀 버디로 단독 1위에 오르며 경기 흐름에 불을 붙였다. G투어 대표 장타자답게 파워풀한 샷은 물론 공격적인 플레이를 자랑했고, 난도 높은 코스에서도 노보기 무결점 플레이로 최종 합계 23언더파를 적어내며 G투어 첫 우승을 기록했다.

단독 선두로 최종라운드를 시작한 이세진2는 전반에 타수를 줄이지 못했지만 9번홀에서 기다리던 버디로 물꼬를 틀며 페이스를 찾았고 21언더파로 준우승을 기록했다.

경기 종료 후 진행된 시상식을 통해 우승상금 2000만원을 받은 박래성은 “제 골프인생에 G투어가 정말 많은 도움이 됐고 오래 기다려온 우승을 하게 돼 기쁘다”라며 “포기하지 않아 결과를 얻게 된 것 같다, 앞으로도 더욱 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.