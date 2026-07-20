시즌 다승·통산 4승 달성

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존(대표 박강수)이 지난 19일 대전 골프존조이마루 챔피언스홀 경기장에서 개최한 2026 롯데렌터카 WG투어 5차 대회 결선(총상금 8000만원)에서 이진경이 1라운드 12언더파, 2라운드 11언더파, 최종 합계 23언더파로 통산 4번째 우승을 기록했다고 20일 밝혔다.

이번 경기는 골프존 투비전NX 투어 모드에서 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 골프존 코스 및 그린 난도 4, 전장 6087m의 파인스톤CC(18홀, Par72)에서 치러졌다. 총 80명의 선수가 출전했고, 1라운드 종료 후 백카운트 방식 컷오프를 통해 상위 60명이 우승자리를 놓고 승부를 이어갔다.

서초비, 조윤정과 공동 선두로 최종라운드에 나선 이진경은 전반 홀 흔들리지 않는 차분한 플레이를 보여줬고, 8번홀 버디를 시작으로 선두 흐름을 잡아냈다. 빠른 속도로 선두를 추격하는 선수들의 경기 속에서도 이진경은 일정한 구질과 침착한 경기력으로 후반홀에서만 7개의 버디를 기록하며 최종 합계 23언더파로 WG투어 통산 4승의 영광을 안았다.

장타자 조예진은 긴 전장에서 전략적인 플레이로 스코어를 챙기며 선전했으나 18번홀 마지막 버디 찬스를 아쉽게 놓치며 22언더파로 준우승을 기록했다.

우승 상금 1700만원을 받은 이진경은 “꾸준히 연습한 결과 좋은 결과를 얻을 수 있던 것 같다, 하반기에도 지금까지 해왔던 것처럼 열심히 준비해 매 대회 탑10 안에 드는 좋은 모습을 보여드리겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.