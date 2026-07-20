효율적 비행 지원 및 환경 보호 디지털 기반 고객 서비스 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 전자 비행계획 설루션을 도입해 운항승무원들의 업무 효율성을 높이고 환경 보호에 나선다고 20일 밝혔다.

제주항공은 전자 비행계획 설루션을 활용해 비행 전후와 항공기 운항 중 확인 및 작성이 필요한 비행계획서류를 지류 문서에서 태블릿 기반 전자문서로 전환한다. 이를 통해 운항 데이터를 보다 체계적으로 축적·관리하고, 운항 안전 관리 및 연료 효율 분석을 위한 기반으로 활용한다.

설루션 도입을 통해 환경 보호에도 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 전자 비행계획 설루션 도입으로 연간 절약되는 종이는 A4용지 약 500만여 장에 달한다. A4용지 약 1만장을 생산하기 위해 30년생 나무 1그루가 필요하다는 기준을 적용하면 연간 30년생 나무 약 500그루를 보호하는 효과이다.

제주항공은 이와 함께 인공지능(AI)과 디지털 전환 혁신을 통한 운영 고도화도 추진하고 있다. 올해 임직원들의 업무 효율 향상을 위한 AI 정비 시스템, AI 위험물 안내 프로그램(JRAG)을 구축했다. 더불어 승객들의 이용 편의를 위해 대기예약 서비스를 출시하고 디지털 기반 수속 서비스를 확대하는 등 디지털 혁신을 추진하고 있다.

제주항공 관계자는 “AI와 디지털 기술을 적극 활용해 운항 안전성과 업무 효율, 고객 편의를 높여 더욱 안전하고 효율적인 항공사로 거듭나겠다”고 말했다.

한편, 제주항공은 최근 사단법인 열린의사회와 함께 라오스 방비엥 군립병원에서 의료봉사활동을 진행하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.