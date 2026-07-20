이상윤 대표 제주도지사 감사장 수상 지역 관광 활성화 공로 인정

[헤럴드경제=권제인 기자] 티웨이항공은 제주발 국제선 네트워크를 지속적으로 확대하며 국적 항공사 가운데 가장 많은 제주발 국제선 노선을 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

티웨이항공은 현재 제주국제공항을 통해 ▷국내선(김포·대구·청주·광주)과 ▷후쿠오카 ▷오사카 ▷싱가포르 ▷타이베이 ▷가오슝 등 다양한 정기편 국제선 노선을 운항 중이다. 또한, 계절별 여행 수요에 맞춰 국제선 노선을 부정기편으로 운항하고 있다.

올해 상반기 제주국제공항을 통한 국제선 탑승률은 ▷후쿠오카 91% ▷오사카(간사이) 93% ▷싱가포르 83% ▷타이베이(타오위안) 92% ▷가오슝 91%를 기록했으며, 전체 평균 탑승률은 약 90%로 나타났다.

특히 제주-타이베이(타오위안) 노선 탑승객의 약 80%, 제주-가오슝 노선 탑승객의 약 90%가 대만 국적 승객으로 외국인 관광 수요 확대에도 기여하고 있다.

지난해 말에는 이러한 노력을 인정받아 이상윤 티웨이항공 대표는 제주도지사로부터 감사장을 수여 받았다. 제주 출발 국제선 네트워크를 꾸준히 넓혀 제주 도민의 해외 이동 접근성을 높이고, 외국인 관광객 제주 유입 확대에 힘쓰며 지역 경제 활성화에 기여한 공로를 인정 받은 결과다.

티웨이항공은 현재 국내선 5개, 국제선 58개 노선을 운항하고 있다. 하반기에는 A330-900NEO 중대형기와 B737-8 등 지속적인 항공기 도입을 통한 노선 확장으로 국내 저비용항공사(LCC) 중 가장 많은 항공기와 노선을 운영할 계획이다.

티웨이항공 관계자는 “현재 제주도민의 이동 편의와 지역 관광 활성화를 위해 안정적인 제주발 노선 운항을 이어가는 중”이라며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 성장하는 항공사가 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 티웨이항공은 앞서 지난 4월 진행한 ‘2026 안전캠페인’ ESG(환경·사회·지배구조) 자원순환 사내 바자회 수익금을 최근 세이브더칠드런 ‘장애아동놀이지원사업’에 기부하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.