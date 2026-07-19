중동 충격에 고용시장 위축…첫 구직 실업자도 7년 만에 증가 기업 경력직 선호·AI 확산 영향에 청년층 취업문 더 좁아져

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 2분기 대졸 이상 실업자가 48만명을 넘어 5년 만에 최대치를 기록했다.

특히 20·30대가 전체 대졸 실업자의 64%를 차지하며 중동발 경기 둔화에 따른 고용시장 위축이 청년층에 집중되고 있는 것으로 나타났다. 기업들의 경력직 채용 확대와 인공지능(AI) 확산에 따른 신입 채용 감소까지 겹치면서 첫 일자리를 찾지 못한 청년들도 크게 늘었다.

19일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 고용동향에 따르면 올해 2분기 대졸 이상 실업자는 48만1천명으로 지난해 같은 기간보다 3만9천명 증가했다. 코로나19 초기인 2021년 2분기(52만1천명) 이후 가장 많은 수준이다.

연령별로는 20대 대졸 실업자가 17만9천명, 30대는 13만명으로 집계됐다. 두 연령대를 합하면 30만9천명으로 전체 대졸 이상 실업자의 64.2%를 차지했다. 지난해보다 20대는 7천명, 30대는 2만7천명 각각 늘었다.

전체 실업자는 85만5천명으로 1년 전보다 1만1천명 증가했다. 대학 진학률 상승으로 대졸 이상 인구가 늘어난 영향도 있지만, 대졸 이상 실업률 역시 지난해 2.8%에서 올해 3.0%로 0.2%포인트 상승해 고용시장 악화가 함께 나타난 것으로 분석된다.

특히 청년층의 취업난이 두드러졌다. 20대 대졸 이상 실업률은 8.3%로 1년 전보다 0.6%포인트 상승하며 2021년 이후 같은 분기 기준 가장 높은 수준을 기록했다. 30대 역시 2.9%로 0.6%포인트 올랐다.

취업 경험이 없는 첫 구직 실업자도 증가세로 돌아섰다. 올해 2분기 취업 무경험 실업자는 5만6천명으로 지난해보다 7천명 늘어 2019년 이후 7년 만에 증가했다. 이 가운데 20대는 4만8천명으로 1만1천명 증가해 청년층의 첫 취업 문턱이 한층 높아진 것으로 나타났다.

전문가들은 기업들의 채용 방식 변화가 청년 취업난을 심화시키고 있다고 분석했다. 기업들이 즉시 업무에 투입할 수 있는 경력직을 선호하면서 신입 공채를 축소하는 추세가 이어지고 있다는 것이다.

여기에 AI 확산도 신입 채용 감소를 부추기는 요인으로 지목된다. 회계·법률 등 전문직을 중심으로 AI 활용이 확대되면서 경력이 짧은 초년 인력의 수요가 줄고 있다는 분석이다.

전문가들은 장기적으로 기존 근로자의 은퇴에 대비하기 위해서라도 청년층의 노동시장 진입을 지원하는 정책과 기업의 신입 채용 확대를 유도할 필요가 있다고 강조했다.