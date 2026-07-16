‘시니어 인턴십’ 업무협약 이후 2년째

[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 초고령사회 진입에 발맞춰 고령층의 경제적 자립과 양질의 일자리 창출을 위해 한국노인인력개발원과 협업해 시니어 상담사 69명을 추가 채용했다고 16일 밝혔다.

HUG는 지난해 3월 한국노인인력개발원과 시니어 일자리 창출을 위한 시니어 인턴십 업무협약을 체결하고 시니어 상담사 79명을 채용한 바 있다. 이번 추가 채용을 통해 총 148명의 시니어 상담사를 모집했다.

시니어 인턴십이란 60세 이상자의 취업 지원을 위해 한국노인인력개발원이 인턴십 참여기업에 인건비를 지원하여 신규 및 계속 고용을 유도하는 사업을 말한다.

HUG는 시니어 인턴십 인력을 고객 상담 업무에 배치해 운영하여 상담 인력 부족으로 인한 고객 불편을 사전에 방지하고 있으며, 내방하는 고객의 상담 만족도를 높이기 위해 시니어 상담사를 추가 투입하기로 결정했다.

이번에 채용되는 시니어 상담사는 1년간 HUG의 전국 27개 영업부서에 배치되어 보증가입, 보증이행, 채무상환, 전세피해, 든든전세 관련 고객 상담 업무를 수행하게 된다.

최인호 HUG 사장은 “고객이 HUG에 찾아올 때 가장 먼저 마주치는 얼굴이 시니어 상담사인 만큼, 이들의 풍부한 경험과 연륜을 바탕으로 고객에게 더 친절하게 다가가는 HUG가 되도록 고객 상담서비스 품질을 지속적으로 향상시키겠다”고 밝혔다.