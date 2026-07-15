광의 통화량, 32.2조 늘어…9개월만 최대폭 ‘삼전닉스’ 예치자금에 금전신탁 3.8조 늘어

[헤럴드경제=김벼리 기자] 5월 기업 단기 여유자금 등에 수시입출금식 예금이 사상 최대폭으로 증가했다. 전체 광의 통화량도 32조2000억원 늘며 9개월만에 최대 증가폭을 기록했다.

한국은행이 15일 공개한 ‘통화 및 유동성’ 자료에 따르면 올해 5월 평균 광의 통화량(M2 기준·평잔)은 4184조4000억원으로 전월보다 32조2000억원(0.8%) 늘었다.

지난해 8월(44조5000억원) 이후 9개월만에 최대 증가폭이다. 작년 11월 이후 7개월 연속 증가세를 이어갔다.

넓은 의미의 통화량 지표인 M2에는 현금, 요구불예금, 수시입출금식 예금(이상 M1) 외 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 양도성예금증서(CD), 환매조건부채권(RP), 2년 미만 금융채, 2년 미만 금전신탁 등 곧바로 현금화할 수 있는 단기 금융상품이 포함된다.

특히 수시입출금식 예금이 한 달 새 24조3000억원 늘었다. 기업 단기 여유자금과 증권·파생상품 거래를 위한 증거금 등이 유입되면서 2003년 통계 집계 이래 가장 큰 폭으로 증가했다.

2년 미만 금전신탁도 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 예치자금 유입 등의 영향으로 3조8000억원 증가했다. 전월 3조2000억원 감소에서 증가로 돌아섰다.

경제 주체별로는 비금융기업(+30조1000억원)과 기타금융기관(+11조8000억원), 사회보장기구 및 지방정부(+3조원) 등은 증가했지만 가계 및 비영리단체(-19조원)는 감소했다.

현금·요구불예금·수시입출식 예금만 포함하는 좁은 의미의 통화량 M1(1398조2000억원)은 전월보다 1.9%(26조2000억원) 증가했다. 수시입출식 예금 증가 등에 2021년 1월(+27조8000억원) 이후 5년 4개월 만에 최대폭으로 늘었다.