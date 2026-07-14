[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]김병삼 영천시장은 14일 오는 9월 13일 개장을 앞둔 경마공원(렛츠런파크) 현장을 점검하며 한국마사회 본사 영천 유치를 위한 현장 행보를 이어갔다.

이날 김 시장은 경마공원 관계자로부터 전체 시설 조성 현황과 개장 준비 상황에 대한 설명을 듣고 관람대와 경주로 등 주요 시설을 직접 둘러봤다.

김 시장은 “단순히 새 관광시설 하나가 문을 여는 게 아니라 국내 말산업의 중심지로 도약하는 출발점”이라며 “영천에 한국마사회 본사가 이전한다면 공공기관과 핵심 사업장이 함께하는 가장 효율적인 운영체계를 구축할 수 있다”고 강조했다.

이어 “영천은 이미 대규모 경마공원이라는 한국마사회의 핵심 인프라를 갖추고 있다”며 “이제는 경마공원 개장 효과를 지역경제 활성화와 일자리 창출, 말산업 육성으로 연결하고 나아가 한국마사회 본사 유치를 통해 영천의 새로운 성장동력을 만들어야 한다”고 밝혔다.

따라서 영천시는 민선 9기 핵심 사업으로 마사회 유치를 설정하고 경북도와 공동 유치전을 펼치기 위해 실무협의와 후보 부지 검토 등 단계적 활동을 추진하고 있다.

영천시는 앞으로 경북도와 한국마사회 본사 공동 유치 협력체계를 강화하는 한편 범시민추진위원회 구성, 시민 서명운동, 경북 22개 시·군 공동지지 확산, 지역 정치권과의 정책 공조 등을 통해 한국마사회 본사 영천 유치에 행정력을 집중한다.

김병삼 영천시장은 “한국마사회 본사 유치는 영천시만의 요구로는 성공하기 어렵다”며 “경북도, 지역 정치권, 시민사회와 힘을 모아 영천 유치를 범시민·범도민 운동으로 확대해 나가겠다”고 말했다.